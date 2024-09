“I dati sulla dispersione scolastica in Sicilia, che segnano un meno 5,2 per cento, confermando il trend in calo in tutto il Mezzogiorno, danno merito alla bontà delle azioni fin qui portate avanti dal Ministro dell’Istruzione e del Merito in tema di abbandono scolastico. I fondi fin qui erogati, tra fondi ministeriali e PNRR, per l’attuazione del quale il nostro Paese è in netto anticipo sul resto d’Europa, e lo stesso piano Agenda Sud, fortemente voluto dal Premier al fine di garantire pari opportunità di istruzione agli studenti su tutto il territorio nazionale e combattere la dispersione scolastica con interventi mirati sulle scuole del Mezzogiorno, hanno prodotto i loro frutti, consentendo di migliorare la didattica e potenziare le attività extracurriculari, grazie al prezioso lavoro di tutor e laboratori. Si tratta di una grandissima vittoria, non solo per il Governo e per il Ministro, ma soprattutto per migliaia e migliaia di ragazzi. Una rivincita straordinaria dello Stato, soprattutto in quei territori dove la strada spesso diventa unica alternativa.” Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura e istruzione del Senato e viceresponsabile del dipartimento istruzione del partito.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.