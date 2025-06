Romina Ferrante Tutti i blog

Nuovo passo avanti nella lotta al dissesto idrogeologico in Sicilia: al via i lavori per la messa in sicurezza del quartiere Rubino, a Fondachelli Fantina, nel Messinese.

A finanziare e coordinare l’intervento è la Struttura commissariale regionale guidata dal presidente Renato Schifani. Gli Uffici di piazza Ignazio Florio diretti da Sergio Tumminello hanno espletato le procedure amministrative e hanno comunicato l’aggiudicatario dell’appalto da un milione di euro, la Mico srl di Mussomeli, che si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 31,9%.

Solo pochi giorni per l’avvio del cantiere che ultimerà il consolidamento avviato negli anni Novanta e che interessa un versante distante soltanto duecento metri dal centro abitato.

Quello in oggetto è il quarto lotto dopo i primi tre, che vennero ultimati tra il 1994 e il 2010, in un’area che ha la più alta classificazione di rischio. Sono peraltro ancora ben visibili i danni che i movimenti franosi hanno causato negli anni ad un serie di edifici, a infrastrutture pubbliche e ad alcune arterie viarie tra cui via Mazzini e via Libertà.

Da un punto di vista tecnico si procederà con la costruzione di opere di raccolta e di canalizzazione delle acque superficiali e con la collocazione di un sistema di paratie di pali e berlinesi, tirantate e collegate alla sommità.

