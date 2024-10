Una grande festa per tutti i bambini senza differenze né barriere. L’associazione Elle Aba Palermo ha organizzato una giornata divertente e inclusiva e al tempo stesso di riflessione e sensibilizzazione, sul tema dell’autismo, al Bosco di Tommy. Una giornata di sorrisi e divertimento per celebrare, con allegria, i principi di inclusione sociale.



“Perché non solo il 2 aprile, Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, bisogna sensibilizzare sul tema ma ogni giorno – spiegano la presidente e il vicepresidente dell’associazione Loreta Lipari e Leandro Lago -. Vogliamo che i bambini, ma anche gli adulti, scoprano che un mondo senza pregiudizi e senza limiti è possibile”. E a dimostrarlo sono proprio i più piccoli che, giocando insieme, scoprono la bellezza dell’unicità e la gioia di condividere le stesse emozioni. E allora li vedi con gli occhi sgranati davanti allo spettacolo delle bolle di sapone che assumono forme diverse, li vedi sorridere felici mentre accarezzano la criniera di un cavallo, li senti urlare liberi di saltare e danzare. E’ stata una giornata di divertimento per i più piccoli per celebrare, con allegria, i principi di inclusione sociale, ma anche di confronto tra le famiglie e di conoscenza tra i genitori e gli operatori. Elle Aba Palermo svolge corsi di formazione e sensibilizzazione in merito ai disturbi del neurosviluppo. E’ un centro formato da professionisti che svolgono un lavoro di rete multidisciplinare attraverso logopedia, terapia mio-funzionale, psicomotricità, supporto psicologico, doposcuola specialistico, pet terapy. In un pomeriggio all’insegna dell’inclusione e del divertimento, i bambini hanno sperimentato giochi e laboratori educativi in uno spazio aperto e accogliente, un luogo di socialità e condivisione. L’obiettivo, oltre a farli divertire insieme, è anche quello di abbattere gli stereotipi, rimuovere i pregiudizi, unire e coinvolgere le diversità, supportare i servizi, aumentare la consapevolezza sulle tematiche legate all’autismo, promuovere il rispetto della diversità e l’importanza di essere comunità, educare all’uguaglianza e alle pari opportunità.





Luogo: Il bosco di Tommy, via Sandro Pertini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.