Arrestato il conducente del mezzo

Due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite dopo che un uomo ha investito la folla a Mannheim, durante un mercatino di Carnevale. Le cause sono ancora ignote.

Una tragedia ha colpito oggi Mannheim, città della Germania, quando un’auto ha investito la folla nella zona pedonale di Planken, cuore pulsante dello shopping cittadino, durante il tradizionale mercatino di Carnevale allestito a Paradeplatz.

Il bilancio provvisorio è di due morti e almeno 14 feriti, con alcune vittime in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto poco prima delle 12:15, in un momento di grande afflusso di persone. Le autorità tedesche hanno prontamente arrestato il conducente, un uomo di 40 anni, originario della Renania-Palatinato, che ora è ricoverato in ospedale a causa delle ferite riportate durante l’arresto. Le circostanze che hanno portato a questo incidente non sono ancora chiare, con il movente che resta ignoto. Non è stato ancora accertato se si sia trattato di un incidente o di un atto intenzionale.

Un’azione misteriosa con gravi conseguenze

Le forze di polizia, che hanno confermato l’arresto del sospetto, hanno escluso la presenza di un complice e hanno assicurato che non ci sono più pericoli per la cittadinanza. Il conducente, che ha cercato di spararsi alla bocca con una pistola a salve durante il suo arresto, è stato trattenuto e ricoverato in ospedale. La sua condizione è grave, ma le sue intenzioni restano avvolte nel mistero.

Reazioni politiche e condanna dell’accaduto

Il tragico evento ha scosso non solo Mannheim, ma tutta la Germania. Il leader dell’Unione Cristiano-Democratica Tedesca (CDU), Friedrich Merz, ha espresso il suo sconcerto, chiedendo che vengano presi provvedimenti più severi per prevenire simili attacchi. “La Germania deve tornare ad essere un Paese sicuro. Lavoreremo per questo con la massima determinazione”, ha dichiarato Merz su X, il social network. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha condiviso un messaggio di vicinanza alle vittime, definendo l’atto un “insensato atto di violenza”. “Ancora una volta, piangiamo con Mannheim. Ancora una volta, piangiamo con le famiglie delle vittime”, ha scritto Scholz, ringraziando i servizi di emergenza per la rapidità dei soccorsi.

Il borgomastro di Heidelberg, Eckart Wuerzner, ha anche commentato il tragico evento, sottolineando che la città di Mannheim ha subito un’altra violenza atroce dopo l’attacco del 31 maggio 2024, che aveva visto un uomo uccidere un poliziotto e ferire altre cinque persone. La vicinanza geografica di Heidelberg a Mannheim (solo 20 chilometri) ha reso l’incidente ancora più scioccante per la comunità.

Il contesto del Carnevale e l’impatto sulla comunità

L’evento è avvenuto nel contesto del Rosenmontag, uno dei momenti più celebrati del Carnevale tedesco, un periodo di festeggiamenti che coinvolge decine di migliaia di persone nelle piazze e nei mercatini. Il mercatino di Carnevale di Mannheim, un evento che richiama visitatori da tutta la Germania, è stato tragicamente interrotto dalla violenza di un’auto che si è lanciata sulla folla. La cittadina era già stata teatro, nel 2024, di un altro episodio violento, sempre nella stessa area, che aveva causato la morte di un agente di polizia e il ferimento di altre persone.