Palermo si prepara ad accogliere il 24 giugno il convegno “La Dogana Moderna”, appuntamento dedicato ai rischi e alle opportunità legati alle operazioni internazionali, in programma presso la Camera di Commercio di Palermo, nel Salone Belvedere di via Emerico Amari 11.

Il convegno, promosso da L&C Corporate S.p.a., si svolge con il patrocinio della Camera di Commercio Palermo Enna, di Sicindustria e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, a conferma della rilevanza che il tema assume per il tessuto produttivo e logistico del Mezzogiorno.





Al centro dell’incontro vi saranno alcuni dei nodi più sensibili per le aziende attive sui mercati esteri: dalle procedure di import-export al contraddittorio e alla revisione, fino al tema dell’AEO, figura sempre più centrale nel rapporto tra operatori economici e amministrazione doganale.

Spazio anche al quadro europeo delle competenze doganali con un intervento dedicato al progetto CustCompeu, presentato come uno strumento concreto per modernizzare la dogana e valorizzare il capitale umano.





La seconda parte della mattinata approfondirà invece i pilastri della compliance aziendale, con particolare attenzione a classificazione, origine preferenziale e non preferenziale, Made in Italy e valore delle merci, temi che incidono direttamente sulla certezza operativa e sulla competitività delle imprese.

In programma anche un focus sull’IVA quale diritto di confine e un passaggio dedicato ai reati doganali e alle accise, con specifico richiamo agli obblighi 231, segnale di una crescente integrazione tra presidio tecnico, responsabilità organizzativa e governance.





L’appuntamento di Palermo propone così una lettura della dogana non più come funzione meramente amministrativa, ma come leva strategica per accompagnare l’internazionalizzazione, ridurre il rischio e rafforzare la capacità competitiva delle aziende.

In una fase storica segnata da maggiore complessità normativa e tensioni nei commerci globali, il tema assume infatti un rilievo che va oltre l’adempimento e coinvolge direttamente la qualità delle decisioni d’impresa.

Il programma si concluderà con una sessione di domande e discussione, a conferma della volontà di offrire agli operatori un’occasione di confronto concreto e immediatamente spendibile sul piano operativo.

Luogo: Camera di Commercio di Palermo

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