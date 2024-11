PALERMO 25 NOVEMBRE 2024 – I camper della prevenzione itinerante dell’Asp di Palermo saranno domani (martedì 26 novembre) a San Mauro Castelverde per l’Open day, realizzato in collaborazione con i Lions Club Cefalù, Bagheria, Termini Imerese Host e Termini Himera Cerere.

A Piano San Mauro sarà allestito il villaggio della salute dove dalle 10.30 alle 16.30 gli utenti potranno effettuare esami e visite di screening gratuite. Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per aderire ai programmi di prevenzione, e in particolare: mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni), pap test e hpv test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni), sof test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), prevenzione cardiovascolare (visita, Ecg ed eventuale approfondimento ecografico, rivolto a persone tra 50 e 65 anni), screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, Sifilide e HIV), screening del diabete, screening audiometrico, vaccinazioni (antinfluenzale e tradizionali), screening visivo pediatrico (3-8 anni) e screening logopedico pediatrico (3-8 anni).

Così come avviene in tutte le tappe dell’Open Day itinerante dell’Asp di Palermo ci sarà a disposizione degli utenti uno sportello amministrativo per il cambio del medico, il rilascio della tessera sanitaria o l’esenzione ticket per reddito, mentre un intero spazio sarà riservato ai veterinari che, oltre ad impiantare gratuitamente i microchip, promuoveranno le attività di prevenzione del randagismo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione dell’Asp all’indirizzo di posta elettronica: openday@asppalermo. (nr)





