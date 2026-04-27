Palermo 27 aprile 2026 – Si svolgerà domani, martedì 28 aprile, a Palermo e in contemporanea nelle altre sei città italiane coinvolte nel progetto, la premiazione del concorso per le scuole secondarie “Dalla scuola al lavoro, la sicurezza prima di tutto”. Appuntamento alle ore 9.30 presso il salone Bosco della Cgil Palermo, in via Meli, 5. Sono l’Iss Ernesto Ascione di Palermo e l’Iss Salvo D’Acqusito di Bagheria le due istituzioni scolastiche vincitrici ex aequo del concorso.

L’iniziativa, promossa in occasione dell’80° anniversario dell’Inca nazionale, ricade proprio nel giorno della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Il progetto è stato lanciato nell’ottobre scorso da Flc Cgil, Cgil e Inca Cgil nelle scuole di Potenza,Catanzaro, Perugia, Palermo, Bari, Torino e Bologna per promuovere la cultura della sicurezza, con un concorso riservato alle studentesse e agli studenti degli ultimi due anni delle superiori, che si avvicinano al mondo del lavoro. Le scuole hanno partecipato con lavori didattici di gruppo in forma scritta, grafica, plastica, musicale, multimediale, sul tema: “Imparare a scuola, sperimentare al lavoro, evitare il pericolo”.

I lavori sono stati spediti entro il 20 febbraio presso la Camera del Lavoro. E le scorse settimane si è riunita la commissione per scegliere i vincitori. Le motivazioni saranno rese note durante la cerimonia di consegna del premio da mille euro, che sarà diviso a metà tra le due scuole vincitrici. Agli studenti e studentesse delle quarte che hanno partecipato, e ai docenti che hanno coordinato i lavori, sarà consegnato un attestato.

“Il progetto ha affrontato le tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, in coerenza con i valori statutari della Cgil e con le radici fondanti della Costituzione.

Una sfida importante per studenti e studentesse – affermano per il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino e la segretaria Flc Cgil Palermo Daniela Vancheri, il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e il direttore Inca Palermo Marcello Fascella – perché la cultura della sicurezza si costruisce fin dai banchi di scuola, per rendere ragazze e ragazzi, i lavoratori di domani, pienamente consapevoli del valore della prevenzione, dei diritti e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il fine è diffondere sempre più tale cultura di prevenzione per poter reclamare la certezza di lavorare in luoghi sicuri e degni e ricevere la formazione adeguata e costante sui temi della salute e della tutela”.





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