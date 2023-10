Palermo 11 ottobre 2023 – Prosegue l’attività di volantinaggio del Forum Sanità Pubblica Palermo in vista della manifestazione del 27 ottobre per il servizio sanitario nazionale pubblico sotto la presidenza della regione, con corteo alle ore 16 da piazza Bologni.

Domani il volantinaggio, per sensibilizzare le persone sul tema della difesa dell’art. 32 della Costituzione, delle liste d’attesa e del diritto all’accesso alle cure per tutti, si terrà a partire dalle ore 10 al mercato di via Montalbo.

Il movimento, nato a Palermo il 3 luglio – che ha visto tra i promotori la Cgil Palermo e le sue categorie, la Rete degli Ambulatori popolari Palermo, l’Arci Palermo, Non una di meno Palermo, il sindacato studentesco Regina Margherita Palermo, il Sunia Palermo, Si può fare per il lavoro di Comunità, Cub Palermo, Usb Palermo, Officina del popolo Palermo – continua a raccogliere l’adesione di tantissime cittadine e cittadini a livello personale, di altri movimenti e associazioni che operano sul territorio, di partiti, oltre che di una decina di amministrazioni comunali.

Tra le prossime attività: il 13 ottobre alle ore 18 assemblea cittadina a Capaci, a palazzo Ponti Pilo e alle 17 iniziativa dell’Auser Trabia “diritto alla salute, ruolo del servizio sanitario pubblico” , in corso La Masa, 165.

Il 16 ottobre alle ore 16.00 assemblea cittadina a Carini, nella sala del Castello. Il 17 ottobre alle ore 10 volantinaggio al Cup di Partinico, in largo Terrasanta. Il 19 ottobre ore 10 volantinaggio all’ospedale Civico di Partinico e alle ore 16.00 assemblea cittadina a Partinico, presso la Camera del Lavoro, in via Principe Amedeo, 101.

Il 20 ottobre alle ore 17.30 assemblea cittadina a Termini Imerese, presso l’ex Chiesa della Misericordia, in via Mazzini 7. Il 21 ottobre ore alle ore 10 volantinaggio presso il mercato di Borgo Nuovo.

Il 23 ottobre alle ore 16.30 si terrà l’assemblea plenaria del forum, in un luogo ancora da definire, che sarà preceduta da una conferenza stampa.

Il 24 ottobre alle ore 17 assemblea cittadina a Corleone, presso la Camera del Lavoro, in via San Bernardo, 7.

L’elenco delle sigle che aderiscono al Forum, oltre ai promotori, è composto da: Auser Palermo, Auser Termini-Cefalù-Madonie, Federconsumatori Palermo, Anpi Palermo, Arcigay Palermo, Pd Palermo, Udi Palermo, Meravigliosamente O.D.V. , MO.VI.PA, Noi Che, Rete contro la droga, Udu Palermo, Agisci Palermo, SaluTiAmo, Si può fare Sicilia, Governo di Lei, Rete Civica Salute, Movimento difesa e attivazione costituzione, Spasmo, Nuova era a viso aperto onlus, Our Voice, la Casa di Giulio, Comuni di Capaci, Carini, Termini Imerese, Isnello, Petralia Soprana, Corleone, San Cipirello, Marineo, Per il pane e le rose, Rifondazione comunista Palermo, Associazione 99%, Assemblea popolare ecologica, Cittadinanza attiva Partinico, Tribunali diritto del malato, Laboratorio ballarò, Caffè filosofico Bonetti, SOS Ballarò, Costituente per la Castelbuono di domani.

Presenti ai lavori e all’elaborazione delle proposte anche anche Medici Senza Frontiere e Save The Children.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.