La Cattedrale di Cefalù sarà protagonista della diretta televisiva Rai di domenica 1 marzo 2026, un’occasione che valorizza la Basilica normanna, simbolo della cittadina siciliana.

Domenica prossima è infatti in programma la diretta su RaiUno dal Duomo cefaludese della Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante.





La direzione televisiva sarà curata da Gianni Epifani, il commento televisivo è affidato a Orazio Coclite, voce storica delle celebrazioni trasmesse in Rai.

L’inizio della diretta è previsto per le ore 10.55, ma per esigenze televisive, tutti coloro che vorranno partecipare alla Santa Messa, sono invitati ad essere in Basilica entro le ore 10.30.

La partecipazione è libera, non è necessario presentare alcun pass o prenotazione.

Per l’occasione, le comunità parrocchiali della Città di Cefalù convergeranno in Cattedrale per vivere insieme con il Vescovo questo momento ecclesiale.

