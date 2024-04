La manifestazione sportiva promozionale non agonistica “Coppa Primavera” karate si terrà domenica prossima 14 aprile, con inizio alle ore 9, presso il palazzetto dello Sport di Belpasso, rivolta ad atleti dai 5 ai 12 anni i quali, in apertura dell’evento, verranno impegnati in un circuito di gioco del palloncino. La mattinata proseguirà con dimostrazioni di Kata, Kihon e Kumite, grazie alla professionalità dei maestri Carmelo Musmeci, responsabile regionale del settore karatè ASI e Antonino Cannavò.

Parteciperanno ben 15 associazioni sportive, per un totale di 180 ragazzi.

“Apprezziamo l’impegno dei nostri associati nel diffondere questa disciplina – commenta Angelo Musmeci, presidente provinciale ASI Catania – con una serie di attività promozionali, condivise da associazioni affiliate ASI e non, con una partecipazione straordinaria di giovani. Ciò a dimostrazione che il lavoro svolto in questo campo dall’ASI e dai referenti del settore sta dando sempre maggiori frutti, tanto che le attività sono sempre più partecipate. Un ringraziamento particolare non solo a tutti i maestri che accolgono i ragazzi in questa giornata di sport e socializzazione, ma anche agli istruttori Carmelo Musmeci e Antonino Cannavó, quest’ultimo come padrone di casa al palazzetto di Belpasso che ha curato tutta l’organizzazione in modo egregio”.

