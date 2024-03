Domenica 17 marzo 2024 ore 10:00 presso il Palazzo Reburdone di via Abate Meli, 3, si terrà il primo Congresso Cittadino della Democrazia Cristiana a Caltagirone.

Durante l’evento, che vedrà tra i protagonisti il Presidente Nazionale della DC, Totò Cuffaro, l’Onorevole Francesca Donato, Vicepresidente Nazionale e il Segretario Regionale Stefano Cirillo, interverranno: Luciano Bono – Commissario DC Caltagirone; Marco Failla – Vice Presidente del Consiglio Comunale; Franco D’Urbino – Presidente Centro Culturale Sturzo; Giuseppe Siciliano – Consigliere nazionale DC; Pietro Lipera – Segretario Provinciale DC Catania.

A moderare l’evento Miriam Pace – Vicesegretario provinciale DC.

Inizia quindi una nuova epoca per la DC che ritorna alle origini, alla terra che ha generato, grazie a Sturzo, la sua ideologia. A ricordare le radici storiche del partito sarà la mostra fotografica organizzata presso la nuova sede del partito, in Via Roma 155, che verrà inaugurata a seguito del Congresso.

La mostra fotografica, realizzata grazie alle foto fornite dalla famiglia Parisi, dalla famiglia Failla e dal Prof. Massimo Porta, e grazie alla collaborazione del Prof. Mimmo Amoroso, presenta alcuni dei momenti salienti della vita del Partito dagli anni 60 agli anni 80.

Luogo: Palazzo Reburdone, Via Abate Meli, 3, CALTAGIRONE, CATANIA, SICILIA

