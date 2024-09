Sarà presentato domenica 22 Settembre , alle 18:30 presso il Circolo Nautico il Corallo “Mimmo Marchica”, il libro “Amunì. Let’s go. Se non sai come dirlo, dillo in siciliano” del giovane castelvetranese Giacomo Moceri.

Il libro, edito da Giunti, contiene un’accurata selezione di espressioni, parole e detti siciliani tra i più belli e sentiti, ricchi di storia e di significato, quasi sempre intraducibili, spiegati in inglese e in italiano, contestualizzati nelle più disparate situazioni per riuscire a usarli al meglio del loro potenziale.



Giacomo Moceri, infatti, è il creatore del progetto “SicilianSays – Dillo in siciliano”, una delle pagine più seguite e amate dai siciliani e non solo!



Ad organizzare la presentazione l’Associazione L’AltraSciacca e la libreria Ubik con il patrocinio del Comune di Sciacca e la collaborazione del Circolo Nautico il Corallo che ospiterà l’evento. Media partner dell’evento sarà la community Igers Agrigento. Modererà l’incontro la vicepresidente de L’AltraSciacca Maria Grazia Catania.



In passato L’AltraSciacca ha già collaborato con Giacomo Moceri, ed il suo progetto siciliansays, in occasione del Carnevale di Sciacca 2023 per il quale il creator ha realizzato dei contenuti dedicati alla festa saccense.



A precedere l’incontro con l’autore sarà l’assegnazione dei premi di qualità dell’ottava Caccia al Tesoro Fotografica LIFE memorial Fabrizio Piro, svoltasi lo scorso 1 Settembre.



La giuria di esperti ha decretato i vincitori dei seguenti riconoscimenti:



Premio per le foto nel complesso più belle

Premio Igers Agrigento



Premio per la foto a tema “LIFE is opennes”



Premio “L’AltraSciacca”



Contestualmente alla premiazione sarà dato ufficialmente il via al Challenge Fotografico Instagram “LIFE is openness”



Luogo: Circolo Nautico Il Corallo, Piazza Marinai D’Italia, SCIACCA, AGRIGENTO, SICILIA

