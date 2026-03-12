Torna per le festività pasquali l’appuntamento con la solidarietà di Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili: a Palermo per tre domeniche consecutive, il 15, il 22 e il 29 marzo a Palermo, dalle 10 alle 18. Lo stand quest’anno, per la prima volta, sarà in piazza Castelnuovo.

l 21 e il 22 marzo i volontari saranno a Cefalù, e il 29 a Castelbuono. La campagna denominata “Per questa Pasqua, scegli un uovo che parla di cura” coinvolge anche altre piazze siciliane, ma è già partita con la possibilità di ordinare on line attraverso “lo shop di Aslti”, all’indirizzo www.liberidicrescere.it/shop/.





Con un contributo di 18 euro, si potrà acquistare un uovo di cioccolato al latte o fondente, entrambi senza glutine con la classica sorpresa; con la donazione di 25 euro, invece, si potrà scegliere la colomba artigianale (prodotta dai fratelli Scaccia di Montemaggiore Belsito), al pistacchio, mandorlata o frutti di bosco con copertura di cioccolato bianco. Mentre versando 7 euro, si potrà optare per un barattolo in vetro con all’interno 120 gr. di nocciole ricoperte di cioccolato fondente.





“In occasione della Pasqua, ASLTI rinnova il proprio impegno accanto ai bambini e agli adolescenti in cura e alle loro famiglie attraverso la campagna solidale “Per Pasqua scegli un uovo che parli di cura” – sottolinea la presidente dell’associazione, Antonella Gugliuzza – scegliere uno dei prodotti solidali significa trasformare un gesto semplice della tradizione pasquale in un segno concreto di vicinanza. Dietro ogni campagna, c’è un impegno quotidiano fatto di accoglienza, assistenza e sostegno ai bambini in cura e alle loro famiglie.





Ecco perché è importante la solidarietà di tutti, per fare la differenza, permettendoci di continuare a garantire servizi e progetti fondamentali per chi affronta il difficile percorso della malattia”. Mentre Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa e fundraiser di Aslti, afferma: “Quest’anno abbiamo cambiato il luogo dello stand a Palermo, trasferendoci da via Liberta’ e puntando su piazza Castelnuovo, afferma Ilde Vulpetti – direttrice dell’area operativa di Aslti e fundraiser – una novità che siamo certi confermerà la generosità di tanti cittadini che ci sostengono da anni, rispondendo alle proposte presentate dai nostri volontari che ringraziamo per il loro impegno costante e quotidiano nelle attività dell’associazione”.

