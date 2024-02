La Regione Lombardia è pronta a risplendere alla Borsa Internazionale del Turismo con due opere luminose dell’artista contemporaneo Domenico Pellegrino. Le opere, intitolate “Luce Lombardia” e “Hortus Deliciarum,” saranno esposte nello spazio dedicato della Regione Lombardia, creando un connubio unico tra arte, identità regionale e sostenibilità.



Luce Lombardia: un faro verso il futuro sostenibile

Con “Luce Lombardia,” Pellegrino trasforma la sua forma unica, in un’opera che va al di là della semplice rappresentazione. La scultura luminosa, realizzata richiamando la tradizione delle luminarie tipiche del sud Italia, non è solo una celebrazione estetica, ma una dichiarazione simbolica di impegno verso la sostenibilità ambientale. Pellegrino trasforma l’arte in un faro che indica la strada per un futuro sostenibile.



“Hortus Deliciarum”: Viaggio Multisensoriale nella Diversità Lombarda

Accanto a “Luce Lombardia,” “Hortus Deliciarum” offre uno sguardo unico sull’identità e la diversità della Lombardia. Quest’opera invita gli spettatori a esplorare le trame intricate di luogo, storia e rito attraverso un’esperienza sinestetica di luci, ombre e richiami culturali. “Hortus Deliciarum” si configura come un giardino artistico che celebra la ricchezza delle differenze umane e trasforma lo spazio della Regione Lombardia in un luogo di riflessione e scoperta.



Consegna di “Luce Lombardia” a Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia

Come gesto di significativo valore simbolico, Domenico Pellegrino consegnerà l’opera “Luce Lombardia” al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Questa consegna rappresenta un impegno concreto nella promozione dell’arte, della cultura e della sostenibilità nella regione, unendosi alla visione di una Lombardia luminosa e consapevole del proprio patrimonio.

La presenza delle opere di Pellegrino alla Fiera del Turismo di Milano è un’opportunità unica per il pubblico di immergersi in un mondo artistico che celebra l’identità e il futuro sostenibile della Lombardia. L’arte di Pellegrino diventa così un ponte che connette il passato e il presente, la tradizione e l’innovazione, offrendo uno sguardo unico sulla ricchezza culturale della regione.





Dove e quando

Borsa Internazionale del Turismo (BIT) 2024

dal 4 al 6 febbraio

Regione Lombardia

Padiglione 3 – Stand C19 C31 D20 D32

Allianz MiCo – Milano Convention Centre





