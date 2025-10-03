Un piccolo gesto può fare una grande differenza. Lunedì 6 ottobre la Federazione provinciale UGL Comunicazioni, insieme alla U.T.L. di Catania, promuove la giornata di raccolta sangue “Dona sangue, salva una vita”, in collaborazione con l’associazione “San Marco”.

Dalle ore 8.00 alle 12.00 l’autoemoteca sarà presente davanti alla sede UGL, in via Teatro Massimo 34, pronta ad accogliere chi vorrà contribuire con una donazione.





Per prenotarsi, i donatori già attivi possono contattare Simone Summa al 338 2776640. I nuovi donatori dovranno effettuare un breve screening (almeno dieci giorni prima della donazione) presso le sedi autorizzate: in via Ofelia 35 (lun–sab 7.30–11.30) oppure all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico G. Rodolico – San Marco” di Catania, padiglione 7 (tutti i giorni 7.30–12.00).





“Donare il sangue significa offrire una speranza concreta a chi ne ha bisogno. Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare e coinvolgere sempre più persone in un gesto di generosità che salva vite” – dichiarano congiuntamente Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania, e Simone Summa, UGL Comunicazioni Catania.

L’UGL ricorda inoltre che, come previsto dalla Legge 584/1967, i lavoratori dipendenti che effettuano la donazione hanno diritto a un permesso retribuito per l’intera giornata, con apposito giustificativo.

