Si è svolto presso l’I.i.s Leonardo di Giarre, l’incontro formativo dal titolo “La cultura del primo soccorso nei giovani”, un’importante iniziativa volta a sensibilizzare studenti e personale scolastico sull’importanza delle manovre salvavita.

L’evento è stato curato dai volontari del Rotary Club, il dott. Giuseppe Scaccianoce e il dott. Giuseppe Rossi, con il coinvolgimento attivo dei docenti già formati BLSD: Milazzo, Bartolo e Toscano.

Nel corso dell’incontro, alla presenza della dirigente Tiziana D’ anna, si è tenuto un corso BLSD dedicato a docenti e personale ATA. Il corso, guidato dal dott. Scaccianoce, ha previsto anche una prova pratica, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze concrete e ottenere un attestato finale.

L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di formazione e crescita per tutta la comunità scolastica, sottolineando quanto sia fondamentale diffondere la cultura del primo soccorso, soprattutto tra i giovani.

A conclusione dell’evento, il Rotary Club ha inoltre donato alla scuola un kit di primo soccorso, contribuendo concretamente a migliorare la sicurezza all’interno dell’istituto e lasciando un segno tangibile del proprio impegno sociale.

La preside Tiziana D’ Anna esprime vivo apprezzamento per l’iniziativa “La cultura del primo soccorso nei giovani”, che ha rappresentato un’importante occasione di crescita formativa e civile per tutta la comunità scolastica.

«Promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso e del BLSD – dichiara la dirigente – significa educare i nostri studenti e il personale alla responsabilità, alla prevenzione e alla tutela della vita umana. Ringrazio sentitamente il Rotary Club, nelle persone del dott. Giuseppe Scaccianoce e del dott. Giuseppe Rossi, per la competenza e la disponibilità dimostrate, nonché i docenti coinvolti per l’impegno profuso».

La preside sottolinea inoltre l’importanza della formazione continua del personale scolastico, evidenziando come iniziative di questo tipo contribuiscano a rendere la scuola un ambiente sempre più sicuro e consapevole.

Un particolare ringraziamento viene rivolto al Rotary Club anche per la generosa donazione del kit di primo soccorso, gesto concreto che testimonia attenzione e vicinanza al mondo della scuola.

Giarre, 08.04 26 U.S/P.T





Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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