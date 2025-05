Esce oggi il nuovo libro della giornalista palermitana: un omaggio alla prima reporter donna della storia

Una penna può cambiare il mondo.

Alessia Cannizzaro, firma acuta del giornalismo contemporaneo e autrice bestseller, torna in libreria con “Scritto con coraggio – Vita e imprese di Nellie Bly”, edito da First Letter Editrice in collaborazione con Land Editore.

Il volume – disponibile dal 25 maggio – è un ritratto vibrante e intenso di Nellie Bly (1864–1922), pioniera del giornalismo investigativo, nota per le sue inchieste sotto copertura (memorabile quella in un manicomio femminile) e per il suo viaggio intorno al mondo in 72 giorni, che anticipò le gesta di Jules Verne.





Cannizzaro, con la sua scrittura tagliente e appassionata, dà voce a una donna che ha fatto della verità una missione e del coraggio un’arma. «La prima reporter donna della Storia ci insegna che la penna è un’arma potentissima per cambiare il mondo», scrive l’autrice nel libro, trasformando una biografia storica in un manifesto di emancipazione e forza femminile.

In un’epoca in cui la voce delle donne lotta ancora per farsi sentire, la figura di Nellie Bly è più che mai attuale. Questo libro è un grido che attraversa i secoli, un invito a tutte le donne – e non solo – a cercare la verità, anche quando è scomoda, anche quando incute timore.

“Non ho paura di ciò che troverò, ma di ciò che resterà nascosto se non avrò il coraggio di cercare.”









Il libro

“Scritto con coraggio – Vita e imprese di Nellie Bly”

di Alessia Cannizzaro

Collana First Letter

In collaborazione con Land Magazine, rivista di cultura e attualità

Quarta: celebre per le sue inchieste coraggiose come il reportage sotto copertura in un manicomio, e per aver girato il mondo in 72 giorni, Nellie Blye (1864–1922) è stata una pioniera del giornalismo investigativo e una delle prime reporter donne della storia.





L’autrice

Alessia Cannizzaro è una giornalista e scrittrice palermitana, laureata in Scienze della Comunicazione e specializzata in Produzione Multimediale. Ha iniziato la carriera collaborando con ANSA, TGS e TRM, e oggi si occupa di comunicazione per enti e VIP. Autrice di libri-inchiesta e romanzi, è nota per il bestseller Without You. Vive a Palermo con la sua famiglia.

Luogo: Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

