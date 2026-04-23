Dopo l’annuncio del tour nei Palasport, con date già sold out a Milano, Roma e Napoli, Shiva annuncia le date estive del tour, che farà tappa nei principali festival italiani, pronto a conquistare l’estate 2026. Raggiunge il tutto esaurito anche la seconda data all’Unipol Forum di Milano, prevista mercoledì 20 maggio, del Tour Palasport 2026, che lo vedrà protagonista dei principali palazzetti italiani, in partenza a maggio.



Gli appuntamenti estivi, prodotti da Vivo Concerti, sono previsti mercoledì 29 luglio 2026 all’Este Music Festival di Este (PD), giovedì 6 agosto 2026 al Wave Summer Music di Catania (Villa Bellini), sabato 8 agosto 2026 al Vibes Summer Festival di Cinquale (MS) e venerdì 14 agosto 2026 al Red Valley Festival di Olbia (SS). L’appuntamento siciliano è promosso da Giuseppe Rapisarda Management. I biglietti saranno disponibili online da oggi 23 aprile 2026 (ore 14:00) e da martedì 28 aprile 2026 (ore 11:00) in tutti i punti vendita autorizzati.





Le date estive seguiranno la tournée, già annunciata nei principali palazzetti italiani, prodotta da Vivo Concerti che partirà lunedì 4 maggio 2026 al Palaunical di Mantova (Data Zero), per proseguire mercoledì 6 maggio 2026 all’Unipol Forum di Milano (Sold Out), venerdì 8 maggio 2026 (Sold Out) e sabato 9 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, martedì 12 maggio 2026 al Mandela Forum di Firenze, giovedì 14 maggio 2026 al Palapartenope di Napoli (Sold Out), sabato 16 maggio 2026 all’Unipol Arena di Bologna, mercoledì 20 maggio 2026 (Sold Out) e giovedì 21 maggio 2026 all’Unipol Forum di Milano, per poi concludersi sabato 23 maggio 2026 all’Inalpi Arena di Torino.





Shiva è uno dei protagonisti assoluti della nuova scena rap italiana. Il primo grande successo arriva con Dolce Vita (2021), album di debutto certificato disco di Platino che include hit come Auto Blu e consolida la sua presenza nelle classifiche italiane. Nel 2022 pubblica il doppio progetto Milano Demons, articolato nei capitoli Milano Demons (certificato quintuplo Platino) e Milano Angels (doppio Platino), un’opera ambiziosa che racconta due anime diverse del suo percorso artistico tra sonorità più oscure e aperture melodiche.





Nel 2025 pubblica il progetto discografico SANTANA MONEY GANG insieme a Sfera Ebbasta (certificato triplo Platino), diventando il miglior debutto su Spotify del 2025 con oltre 11 milioni di stream complessivi nel primo giorno d’uscita. A novembre 2025 pubblica il suo ultimo singolo Take 6 e il 10 aprile 2026 pubblica l’album Vangelo. Negli anni Shiva si distingue anche per importanti collaborazioni con alcuni dei nomi più rilevanti della scena italiana e internazionale, come Tedua, Geolier, Tony Boy, Kid Yugi, Paky, Mondo Marcio, Lil Tjay, NLE Choppa, contribuendo a rafforzare la sua identità artistica. Con 60 dischi di Platino e 46 dischi d’Oro, Shiva si conferma come una delle voci più riconoscibili e influenti della sua generazione, portando avanti una carriera in continua evoluzione.



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