PALERMO 25 MAGGIO 2023 – Un’altra delle grandi protagoniste del tennis mondiale parteciperà alla 34^ edizione dei Palermo Ladies Open, torneo del circuito WTA in programma dal 15 al 23 luglio prossimi al Country Time Club. Dopo l’ufficializzazione della presenza della n. 9 al mondo, Daria Kasatkina, giocherà sui campi in terra rossa del circolo siciliano anche Elina Svitolina, ex n. 3 del ranking, vincitrice di 17 titoli in carriera tra cui 2 volte gli Internazionali di Roma (2017 e 2018) e una WTA Finals (2018).

“Siamo felici che una grandissima del tennis mondiale come Elina Svitolina abbia scelto Palermo nel suo percorso di ritorno nelle posizioni di vertice del ranking – ha sottolineato il Direttore dei Palermo Ladies Open, Oliviero Palma – quest’anno il tabellone principale sarà di altissima qualità grazie alla presenza di una top ten come Daria Kasatkina, delle nostre migliori azzurre e della Svitolina che, un mese e mezzo dopo il suo ritorno in campo, ha dimostrato di essere, già, in buona forma. Probabilmente l’esempio di Caroline Garcia dello scorso anno, che proprio da Palermo prese la ‘rincorsa’ per rientrare in top five, avrà convinto Elina a partecipare al nostro torneo”.

Sposata dal 2021 con il tennista francese Gael Monfils (ex n. 6 al mondo), la Svitolina lo scorso anno aveva giocato il suo ultimo match il 24 marzo a Miami quando, già, era incinta di Skai, venuta alla luce il 15 ottobre scorso. Sei mesi più tardi, il ritorno in campo della tennista ucraina nel WTA 500 di Charleston e, poco dopo, il 10 aprile la prima vittoria del 2023 nell’ITF 60 a Chiasso contro la rumena Elena Gabriela Ruse (finalista a Palermo nel 2021). Semifinalista nel WTA 125 de Saint Melo in Francia, questo pomeriggio sarà in campo contro Clara Burel a Strasburgo per giocarsi l’accesso in finale nel WTA 250 che si sta disputando nella città francese sede del Parlamento europeo.

Senza più punti in classifica, in poco più di un mese Elina Svitolina è, già, tra le prime 300 al mondo. Grazie al ranking protetto parteciperà la prossima settimana al Roland Garros affrontando al primo turno la n. 1 d’Italia (e 26 al mondo), Martina Trevisan.

“Il pubblico siciliano – ha detto Palma – ha dimostrato di apprezzare a scatola chiusa il torneo di Palermo acquistando, complessivamente, 6.000 biglietti, ma adesso ci aspettiamo un’ulteriore impennata. Siamo, pienamente, convinti che quest’anno lo spettacolo sia assicurato”.

I tagliandi per tutte le tipologie di posto possono essere acquistati online sul circuito Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/programming/34-palermo-ladies-open/2205) oppure direttamente alla segreteria del circolo Country Time club in viale dell’Olimpo 25 a Palermo.

Intanto da lunedì 28 maggio e fino all’11 giugno sono in programma al Circolo Tennis di Palermo le partite della “7^ prova Open regionale”, valida quale seconda tappa del circuito “Race to Palermo” che mette in palio (per le giocatrici siciliane o tesserate per società dell’isola) una Wild Card per il tabellone di qualificazione degli Internazionali del Country. Dopo la prima prova vinta dalla licatese Dalila Spiteri nelle “Prequalificazioni IBI” del 2 aprile scorso al Tennis School di San Gregorio e l’ Open regionale del Circolo tennis Palermo, il circuito organizzato dal comitato regionale della Fitp e dal Countrty Time club, si concluderà con la “10^ Prova Open regionale”, in programma dall’11 al 25 giugno a Caltanissetta.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.