Due delegazioni dell’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice – un gruppo di studenti dell’indirizzo enogastronomia dall’11 al 14 marzo, e un gruppo dell’indirizzo di pasticceria, dal 18 al 22 marzo – saranno presso la prestigiosa scuola di Colorno, Alma, scuola internazionale di cucina italiana fondata da Gualtiero Marchesi, per una formazione in full immersion nell’ambito delle attività del PCTO. Gli studenti partecipanti per il corso di enogastronomia sono Vittorio Caruso e Aurora Via, vincitori ai Campionati di Cucina Italiana (rispettivamente medaglia di bronzo/oro e argento) e Andrea D’amico e Vito Maceri della 4CE, prossimi partecipanti al Concorso nazionale le 5 T (Territorio, Tradizione, Tipicità, Trasparenza, Tracciabilità), volto alla promozione delle eccellenze del territorio. Il gruppo di pasticceria è invece formato dagli alunni Elena Bonventre, Carlo Lofria, Martina Renda e Miriam Miriam. “Una bellissima esperienza di crescita e di confronto con professionisti e ambasciatori della cucina italiana nel mondo – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – e con la possibilità di incontro con studenti provenienti da tutta Italia”. Il PCTO, di Orientamento alla ristorazione con ALMA, è denominato O.R.A. (Orientamento alla Ristorazione ALMA) ed è riservato alle scuole italiane, con indirizzo alberghiero. Il progetto prevede: una lezione dimostrativa più due lezioni training a seconda dell’indirizzo di studio (Enogastronomia / Sala&Vendita / Pasticceria & Arte Bianca), visita della scuola e orientamento specifico ai corsi ALMA.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.