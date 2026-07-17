Calcio, Prima Categoria. Due fratelli, Raffaele ed Emanuele Monaco, guideranno lo staff tecnico del Comiso. Silvio Meli nuovo vicepresidente

Il Comiso prepara la prossima stagione. La squadra disputerà il prossimo anno il campionato di Prima Categoria. Nel campionato appena concluso, il Comiso ha conquistato i play off, giungendo fino alla finalissima, persa però il San Gregorio.



Nella prossima stagione il Comiso punterà alla promozione. La società ha confermato l’allenatore Raffaele Monaco, che ha guidato la squadra nell’ultima parte della passata stagione. La conferma di mister Monaco rappresenta un passaggio importante nella costruzione della nuova stagione. La volontà della dirigenza è quella di dare seguito al percorso intrapreso, consolidando quanto di positivo è stato realizzato e continuando a lavorare con serietà, equilibrio e ambizione.



Al suo fianco ci sarà il fratello Emanuele Monaco, che ricoprirà il ruolo di secondo allenatore. Per Emanuele si tratta di un ritorno nella famiglia del Comiso Calcio, avendo già fatto parte in passato dello staff tecnico della società. Conosce l’ambiente e i valori del club.

Intanto, si lavora alla costruzione del nuovo progetto societario. La fase di crescita si consolida con l’ingresso nella società di Silvio Meli, che assume la carica di vicepresidente. Faranno parte del gruppo dirigente anche Gianni Guastella e Luca Arcidiacono, due figure che nella scorsa stagione hanno già dimostrato vicinanza e sostegno concreto al Comiso Calcio attraverso le rispettive attività, Punto Caldo e La Boutique Della Carne, partner importanti del club.



Si lavora su doppio binario: si prepara il prossimo campionato di Prima Categoria con lo sguardo attento all’eventuale ripescaggio in Promozione. Il Comiso, che è arrivato fino alla finalissima play off, ha le carte in regola.

Nella prossima stagione, la squadra avvierà anche il settore giovanile con le categorie Under 15, Under 17 e Under 19. Tra le iniziative avviate di recente, c’è il Comiso Calcio Day, pensato per avvicinare ragazzi e famiglie al mondo del club e per iniziare a costruire il percorso del settore giovanile.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.