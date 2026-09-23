Dal 29 ottobre al 1° novembre 2026, Palermo si prepara a vivere l’atmosfera di Halloween con un evento interamente pensato per i bambini e le loro famiglie. Presso lo storico spazio delle Antiche Fornaci Maiorana (Via Cardinale Mariano Rampolla 68), prenderà vita la “Dueffe Halloween Experience”, quattro giornate consecutive di intrattenimento, dalle ore 16:00 alle 23:00.

L’iniziativa, curata da Dueffe Animazione, si propone come un’alternativa serena e festosa alle classiche attrazioni horror: il programma esclude infatti scene macabre o toni aggressivi, puntando esclusivamente sulla magia, il gioco e il coinvolgimento dei più piccoli.





Il Programma e le Attrazioni

All’interno del sito delle Antiche Fornaci sarà allestito un percorso ricco di attività continuative e spettacoli:

Spettacolo e Mistero: Le performance sul palco con lo speciale Spettacolo di magia e l’esplorazione de La Fornace Misteriosa.

Animazione e Personaggi: La Mini Parata dei Villains, la baby dance e il truccabimbi, insieme alle mascotte itineranti e ai fotografi stregoni.

Natura e Gioco: Un’area dedicata ai gonfiabili e ai giochi tradizionali, affiancata dalla presenza dei pony e della fattoria didattica.

Servizi e Shopping: Un’area food attrezzata per le famiglie e il Monster Shop per i gadget a tema.





L’evento speciale del 31 ottobre

La giornata del 31 ottobre riserverà una sorpresa speciale per i visitatori: sul palco salirà il Live Show con Coco e i suoi amici, uno spettacolo musicale ispirato alle atmosfere e alle tradizioni colorate del celebre racconto messicano.

Per info e prenotazioni: dueffeanimazione.it/halloween

Luogo: Antiche Fornaci Maiorana , Via Rampolla , 68

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.