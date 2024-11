Comunicato Stampa

E’ Luisa Mascolino la top wedding planner, premiata al MeetUp 2024 The Challenge della scuola Wedding Planners Pro.

La quarta edizione della kermesse organizzata Roberta Torresan la incorona regina del wedding per il Sud Italia.

Luisa Mascolino ha ricevuto il prestigioso riconoscimento oggi, 30 novembre, nel corso del MeetUp 2024 The Challenge, il grande evento organizzato a Roma, da Wedding Planners Pro, che ha riunito i più quotati professionisti del settore, in una due giorni di piacevole condivisione, trascorsa tra momenti di alta formazione, esperienze di networking e confronti di spiccato livello specialistico.

Molteplici gli ospiti, tutte prime firme del pianeta nazionale e internazionale del wedding, tra le quali citiamo Paola Pizzo, direttrice di Sposi Magazine, lo chef stellato Antonello Colonna, Mubarak Hamad Al Shamsi, Direttore dell’Ufficio Congressi di Abu Dhabi, Lynn Marie Goya, wedding manager della Contea di Clark (Las Vegas) ed Antonio Riva, stilista e creatore d’abiti da sposa. Duecento gli event e wedding planner giunti per l’occasione dall’intero territorio nazionale, per rendere onore all’eccellenza creativa ed alla rinomata qualità professionale del pianeta wedding.

Chi è Luisa Mascolino

Luisa Mascolino, cinquantasettenne professionista di Vittoria, (RG), è una figura di riferimento del wedding planning del Sud Italia. Profonda conoscenza del territorio, passione per il bello ed il fine, capacità di legare l’anima di luoghi e persone per partorire momenti di rara eleganza, ha creato la sua agenzia, “Luisa Mascolino Wedding in Sicily”, connubio di classe che miscela la tradizione e modernità, trasformando il sogno di tutti gli sposi nel dettaglio più bello della loro vita.

La meticolosa cura della perfezione, la partnership consolidata con rinomati maestri-artigiani locali, l’amore per il buon gusto, sono gli elementi che hanno qualificato la vocazione di Luisa, organizzatrice di eventi che traggono origine dalle più caratteristiche e pregevoli tradizioni siciliane, per essere accarezzate da un affascinante spolverata di moderna freschezza culturale. I suoi matrimoni animano i borghi ed i luoghi più suggestivi della Sicilia, nell’arco di tutte le quattro stagioni. Di recente, la Cantina Valle dell’Acate, ha coronato il sogno d’amore di una coppia di sposi, incorniciato tra i vigneti di una location wedding indimenticabile, unendo la naturale eleganza dell’ambiente con la magia della nostra terra.

“Il matrimonio è una delle pagine d’amore che fa brillare la nostra vita. Cogliere le emozioni delle coppie e degli ospiti, nell’unicità di quel momento e nella mia amata Sicilia, rappresenta una magnifica soddisfazione, umana e professionale. Il mio obiettivo è offrire la profonda bellezza di questa nostra isola e profumare ogni mio matrimonio con la straordinaria essenza e l’inconfondibile fragranza siciliana,” commenta Luisa Mascolino. “ Adoro osservare, come ogni aspetto, seppur minuscolo, del mio lavoro, dalle decorazioni alle location, siano elementi insostituibili e caratteristici di una narrazione poetica che racconta le coppie e parla della nostra sicilitudine, mix d’ospitalità, generosità, magnanimità e calore umano”.

Il significato del premio

Questo riconoscimento assurge a testimonianza autentica di un Sud Italia che svetta tra i luoghi prescelti per cerimonie da favola. Alle rinomate mete passate e presenti, quali le classiche città d’arte come Venezia, Firenze e Roma, è il momento della Sicilia, che, tra fascino e bellezza, cattura l’interesse delle coppie di sposi non soltanto italiane ma internazionali.

Il premio ottenuto da Luisa Mascolino rende merito al suo talento e mette in risalto il contributo originale che aggiunge qualità e quantità al turismo siciliano. I suoi matrimoni peculiari, pensiamo ai riti naturalistici immersi in oasi di verde, le degustazioni di prodotti tipici e le cerimonie sulla spiaggia del mare, valorizzano il patrimonio paesaggistico e naturalistico dell’isola, contribuendo a rilanciare fenomeni culturali senza tempo. La lungimiranza della visione imprenditoriale di Luisa alimenta il boom del turismo regionale, favorendo l’attrazione delle coppie per la Sicilia, meta ove convolare a nozze, luogo da visitare per le sue meraviglie artistiche e monumentali, città da frequentare per degustare le prelibatezze della cucina isolana.

Il turismo matrimoniale in Sicilia ha un incremento del 25% negli ultimi due anni, un risultato che certifica la crescente attrattiva di questa meravigliosa terra. Luisa Mascolino, con la sua capacità di cucire esperienze su misura, ha giocato un ruolo chiave in questo successo, contribuendo all’arrivo in Sicilia, degli sposi e del loro entourage familiare e sociale. La promozione della Sicilia come destinazione per matrimoni internazionali ha un impatto positivo sull’economia locale, con un aumento delle presenze turistiche e il coinvolgimento di numerosi settori, dall’ospitalità alla ristorazione, dall’artigianato agli eventi culturali.

Il commento di Roberta Torresan

“Luisa ha compiuto un percorso straordinario nell’ultimo anno, offrendo un servizio sempre più professionale e qualificato. La sua dedizione e la sua visione innovativa alzano l’asticella del settore e favoriscono la promozione della Sicilia, luogo visionario che coniuga la bellezza di questa terra con la migliore vocazione del turismo matrimoniale. Il suo impegno operoso ha reso la nostra isola molto più di una semplice destinazione matrimoniale, trasformandola in un’esperienza di vita vissuta, scolpita nei cuori dei suoi protagonisti ”

Un premio che onora la Sicilia.

Il riconoscimento conferito a Luisa Mascolino non è un mero traguardo personale ma simboleggia la crescita di tutto il settore turistico siciliano. I suoi matrimoni spettacolari, osannano il binomio amore-cultura, leit motiv dello sposarsi in Sicilia. La sua capacità di coinvolgere produttori e società di servizi locali, di integrare l’enogastronomia, l’ambiente, la logistica, l’organizzazione, trasforma ogni matrimonio in una vetrina internazionale per la nostra terra. Luisa Mascolino è eccellente testimonial d’amore per la sua terra, passione per il suo lavoro, attaccamento alla sua professione, magia per i suoi clienti, coinvolti nell’atmosfera di un giorno aureo da incidere sul loro calendario.





