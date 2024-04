E’ nato Sanità Press (www.sanitapress.com), nuovo giornale on line che si occuperà di sanità, salute e benessere. Un giornale scritto da medici, ma non solo per i medici, anzi soprattutto per chi, non addetto ai lavori, vorrà sempre rimanere informato su questi temi, con la certezza di notizie e approfondimenti attendibili.

Il nuovo giornale è stato presentato alla presenza di tutto lo staff e di numerosi altri medici che hanno accolto con favore e interesse l’iniziativa.

Comincia una nuova, esaltante avventura. Una iniziativa editoriale del “Codacons Medici” in collaborazione con “Artemisia – Accademia del Sapere Medico”. Il Codacons Medici (costola del Codacons) si occupa da sempre di difendere i diritti dei medici e dei cittadini che hanno bisogno di sanità, Artemisia è una società scientifica composta da medici di famiglia e da specialisti (ospedalieri e del territorio) con intensa attività di formazione ed informazione professionale.

L’informazione sanitaria è troppo importante, deve essere accessibile, di semplice fruizione ma anche sobria, moderata, senza sensazionalismi e soprattutto affidabile e credibile. Il linguaggio sarà sempre semplice, adatto ad essere compreso da tutti. Sarà un giornale libero ed indipendente, svincolato da ogni logica di appartenenza e di schieramento, autonomo in tutto e sempre. Si cercherà di dare spazio e ribalta alle eccellenze sanitarie del nostro territorio e non solo, perché chi ci legge possa conoscere la grande e qualificata offerta che abbiamo a disposizione. Verranno ovviamente trattati temi di politica sanitaria, evidenziate criticità e carenze del Sistema Sanitario Nazionale, senza sconti per nessuno ma suggerendo sempre possibili e concrete soluzioni. Sanità Press sarà aperto al contributo ed al confronto anche con altre figure professionali che gravitano nel mondo sanitario, con la consapevolezza che dal confronto e dalla dialettica si potrà solo crescere insieme e sempre nell’interesse della gente. Riflettori accesi sui vari convegni scientifici, specie su quelli che si svolgeranno nel nostro territorio, con report e interviste.

Direttore responsabile è Giovanni Iozzia, direttore editoriale Francesco Tanasi, direttore scientifico Nino Rizzo. La redazione è composta da: Carlo Calabrese (vice direttore scientifico), Marcello Scifo, Enzo Piso, Orietta Inserra, Salvo Gibiino, Lucio Di Mauro, Toti Rizzo. Editore è Giuseppe Messina.

