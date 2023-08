Camicia e volantini, i rappresentanti di Fratelli d’Italia sono scesi in piazza, anche a Roccalumera, per raccontare questi nove mesi di governo Meloni.

La campagna chiamata “L’Italia torna vincente”, presentata la scorsa settimana sul litorale laziale, ha fatto tappa nel pomeriggio del 19 agosto anche sul litorale roccalumerese.

Insieme ad una folta rappresentanza di Dirigenti e di Militanti di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale, il Senatore Ella Bucalo, commissario provinciale del Partito, si è intrattenuta per oltre due ore in piazza, tra la gente, per comunicare quanto di buono sta facendo l’esecutivo nazionale, per parlare di Turismo record, di disoccupazione mai così bassa, dell’aumento delle pensioni minime, del boom di assunzioni… e così via di tanti altri risultati raggiunti dal Governo guidato da un’instancabile Giorgia Meloni a meno di un anno dal suo insediamento.

