Dopo la grande partenza dal Castle on Air di Bellinzona, del Lazza Ouvertour Summer 2023, per Lazza si preannuncia un’estate live ad altissima intensità. Attesa per la data di Catania (Villa Bellini, 14 luglio), inserita nel Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management e che fa parte del Catania Summer Festival, il cartellone organizzato dal Comune di Catania. La data del 14 luglio è anche inserita nel progetto “Porte Aperte” dell’Università di Catania. Gli studenti già iscritti all’Università di Catania, o coloro che hanno presentato domanda di immatricolazione a un corso di studi di Unict per il prossimo anno accademico, avranno infatti diritto a uno sconto del 20% sul costo del posto unico (no area PIT), presentandosi al botteghino oppure ai punti vendita selezionati – Tabaccheria 69 (Via Antonino di Sangiuliano, 239) e Punto Ticket (Viale della libertà, 91) – e dimostrando, tramite applicazione di aver avviato o concluso le procedure di iscrizione o immatricolazione, per poter acquistare il proprio biglietto a prezzo agevolato. Unict metterà inoltre a disposizione degli allievi e delle allieve che hanno preso parte al progetto di orientamento e transizione scuola-università “OUI – Ovunque da qui” (e che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti), 100 biglietti gratuiti per un concerto a scelta tra quelli previsti.

“Il tour nei palazzetti è stato magico – ha detto Lazza alla partenza del tour – una scarica d’adrenalina pazzesca. Ora le mie energie sono tutte concentrate sull’estivo: cambia il set e anche l’emozione è diversa, ma ugualmente forte. Quando sono sul palco cerco sempre il contatto col pubblico, è quello che mi dà carica, e se penso ai festival estivi immagino distese di persone che cantano e ballano con me, non vedo l’ora di fare un bel po’ di casino all’aperto tutti insieme!”.