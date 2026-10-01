L’Università di Palermo porta la formazione fuori dalle aule universitarie e dentro i luoghi della società e del lavoro. Nell’ambito del progetto “Università Diffusa”, diretta dalla professoressa Patrizia Proia, promosso dall’Università degli Studi di Palermo, Ebas Sicilia – Ente Bilaterale dell’Artigianato Siciliano – collabora alla realizzazione di due percorsi formativi dedicati ai temi dell’impresa, dell’economia aziendale e dell’economia politica.

Il primo giorno di corso è in programma giovedì 2 ottobre alle 15, nella sede di Casartigiani, in via Guardione 3 a Palermo, con il percorso dal titolo “Conosci la tua impresa: conoscenze economico-aziendali per il buon governo, la pianificazione finanziaria e il business planning delle imprese”. La seconda metà del modulo si svolgerà al Cna in via Crispi 72.





Il corso punta a fornire strumenti e conoscenze utili per comprendere meglio il funzionamento di un’impresa, affrontando temi legati alla gestione economico-aziendale, alla pianificazione finanziaria e alla costruzione del business planning. Un percorso pensato per avvicinare le conoscenze accademiche alle esigenze concrete di chi opera nel mondo dell’impresa e dell’artigianato.

Il secondo corso si terrà invece mercoledì 8 ottobre alle 16, alla Camera del lavoro di Palermo, in via Giovanni Meli 5, con il percorso “Approfondimenti di economia politica”, dedicato all’analisi dei principali fenomeni e meccanismi economici e alle loro ricadute sulla società, sul lavoro e sul sistema produttivo. La seconda parte del modulo in questo caso sarà poi alla Uil Enrico Albanese 92.

I due percorsi fanno parte della quinta edizione di Università Diffusa, progetto dell’Università degli Studi di Palermo nato per creare un rapporto più diretto tra Ateneo, territorio e comunità, portando conoscenze e competenze universitarie in contesti e luoghi esterni alle tradizionali strutture accademiche.





Con la collaborazione a Università Diffusa, Ebas Sicilia contribuisce così a rafforzare il collegamento tra università, lavoro, imprese e formazione, favorendo la diffusione di competenze economiche e aziendali utili anche nel mondo dell’artigianato siciliano.

«Non offriamo lezioni – dice Marcantonio Ruisi, docente ordinario di Unipa, direttore del dipartimento Seas e delegato di ateneo al Public Engagement – quanto occasioni di confronto e attività laboratoriali capaci di valorizzare ed innovare le prassi aziendali di professionisti, lavoratori e imprenditori. momenti per riflettere su modelli e strumenti di business di recente formalizzazione.





«La collaborazione tra Ebas Sicilia e l’Università di Palermo – dichiarano Orazio Platania, presidente di Ebas Sicilia, e Gaetano Agliozzo, vicepresidente di Ebas Sicilia – diventa sempre più attiva e propositiva, creando nuove occasioni di formazione e confronto tra mondo accademico, imprese e lavoro. Con Università Diffusa vogliamo rafforzare questo percorso, portando competenze e conoscenze direttamente nei luoghi dell’artigianato e costruendo insieme iniziative sempre più vicine alle esigenze concrete di imprese e lavoratori».

Per iscriversi basta compilare i dati richiesti nel seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuEJaWc-TLc9xVlWFrR-Ff3Oo1Js0wlU-rpiUyPp24sOLmHw/viewform