Presentato il Bilancio Sociale 2024 dell’Ebat Ciala Catania, appuntamento centrale per fare il punto sull’andamento del comparto agricolo e sull’attività dell’Ente. A illustrare numeri e servizi il presidente Claudio Petralia (Flai Cgil), alla presenza del Comitato di gestione e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali: Alfio Cosentino (vicepresidente – Cia), Nino Marino (Uila Uil), Alfio Turrisi (Fai Cisl), Fabio Caruso (Confagricoltura) e Margherita Milazzo (Coldiretti). Presenti anche Tania Pagano, per l’Eban, e Roberto Prestigiacomo, presidente del Comitato provinciale Inail.





Il documento restituisce una fotografia chiara di un settore che continua a rappresentare una componente essenziale del sistema economico della provincia di Catania, non solo come comparto produttivo ma come presidio territoriale capace di incidere sull’occupazione, sulla coesione sociale e sull’equilibrio delle aree rurali. Allo stesso tempo emergono fragilità strutturali legate alla stagionalità, alla carenza di manodopera e agli effetti dei cambiamenti climatici, in un contesto produttivo composto in larga parte da micro e piccole imprese.





Particolarmente significativo è il dato relativo alla composizione della forza lavoro, che evidenzia un progressivo invecchiamento degli operai agricoli, segnale evidente della difficoltà del settore ad attrarre nuove generazioni e della necessità di politiche mirate per garantire sostenibilità futura. In questo scenario, il 2024 si distingue come un anno di risultati particolarmente rilevanti per l’attività dell’Ente. I dati mostrano una crescita significativa su tutti i fronti, con un numero record di pratiche presentate e liquidate e un aumento consistente delle risorse erogate, quasi raddoppiato rispetto al 2020, a conferma della capacità dell’Ente di intercettare e soddisfare in modo sempre più efficace i bisogni di lavoratori e imprese.





Le prestazioni offerte coprono un ampio spettro di interventi che accompagnano il lavoratore lungo tutto l’arco della vita lavorativa e personale, dal sostegno al reddito e alla salute fino al supporto alle famiglie e alle fasi più delicate della vita. Parallelamente, l’Ebat Ciala ha rafforzato anche il proprio impegno nei confronti delle aziende agricole, introducendo nuovi servizi legati alla sicurezza sul lavoro e alla gestione aziendale, contribuendo così a migliorare la qualità complessiva del sistema agricolo territoriale. Permangono tuttavia criticità rilevanti, a partire dal tema dell’irregolarità, che in agricoltura continua a registrare valori superiori al 20%, incidendo non solo sul rispetto delle norme ma anche sulla qualità del lavoro, sulla concorrenza tra imprese e sulla dignità delle persone. A questo si aggiunge la crescente presenza di lavoratori stranieri, spesso in condizioni difficili, che richiama l’urgenza di rafforzare i percorsi di legalità e inclusione.





“Il Bilancio Sociale rappresenta per noi uno strumento di trasparenza ma anche di responsabilità – ha dichiarato il presidente Claudio Petralia – I risultati raggiunti nel 2024 sono il frutto di un lavoro costruito nel tempo, fatto di presenza costante sul territorio e di ascolto dei bisogni reali. I numeri ci danno la misura di un percorso solido, ma allo stesso tempo ci indicano con chiarezza le sfide che abbiamo davanti: contrastare l’invecchiamento della forza lavoro, sostenere i giovani e rafforzare legalità e sicurezza. Continueremo a lavorare con determinazione – ha concluso – per un’agricoltura più giusta, più sicura e più sostenibile, capace di garantire dignità e futuro a lavoratori e imprese”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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