Il progetto EbioScartPlus incontra i giovani e il mondo della scuola all’istituto Fermi – Eredia di Catania con la conferenza dal titolo “L’arte di innovare consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto e pensare ciò che nessuno ha pensato”, prendendo spunto dal pensiero di Arthur Schopenhauer. Per l’occasione i giovani hanno potuto attraverso l’esperienza di un campo dimostrativo del progetto EbioScart, sintetizzato in un contributo video, comprendere al meglio il meccanismo dell’economia circolare nel comparto Ficodindicolo. L’incontro è stato moderato dall’innovation broker del progetto Carmelo Danzì, che per l’occasione ha ribadito: «Il terzo campo dimostrativo, dei quattro in totali previsti all’interno del progetto EbioScartplus, realizzato all’interno dell’azienda agricola Agrisimentia, rappresenta perfettamente al meglio lo stato dell’arte del trasferimento scientifico e delle analisi di laboratorio condotte.

L’occasione è propizia anche per fare il punto all’interno di un istituto alberghiero e agrario sulla rotta precisa relativa all’innovazione da indicare alle nuove generazioni per far comprendere loro, che oltre alla professione libera, c’è molto altro che afferisce al trasferimento tecnologico per costruire il futuro nel solco dell’economia circolare». La conferenza è stata scandita dagli interventi tecnici di Gabriella Ricciardi, Rete Rurale Nazionale – CREA Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia; Massimo Todaro, Responsabile linea 1 progetto alimento per ruminanti; Claudio Vadalà, Responsabile linea 2 progetto compost per vegetali; Maria Elisabetta Pogliese, Responsabile Validazione Economica; Vincenzo Russo, Responsabile Neuroscienze e Neuromarketing. Le conclusioni e prospettive sono state, invece, a cura di Giancarlo Cravotto, Università di Torino e Medaglia d’Oro “E. Paternò” della Società Chimica Italiana.

All’appuntamento hanno preso parte, tra i rappresentanti istituzionali, Andrea Cesare Guzzardi, Assessore all’Istruzione e all’Agricoltura del Comune di Catania; Maria Giuseppa Lo Bianco, Dirigente Scolastica dell’IIS Fermi Eredia; Giovanni Sutera, Ispettore Provinciale dell’Agricoltura di Catania; Aurora Ursino, Presidente Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali di Catania; Salvatore Motta, Presidente Cdo Sicilia; Valeria Rizzo, Tecnologo Alimentare membro del comitato scientifico di Longaevitas. A culmine della giornata anche uno show-cooking live realizzato da Fabio Potenzano, chef acclamato, noto nel settore per le sue apparizioni nazionali su Raiuno nel programma “E’ sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici.



