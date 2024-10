Il progetto di economia circolare EbioScart Plus ha continuato il suo programma di diffusione della sua missione sperimentale con la presenza nel cuore della Sicilia al “Ficondindia Fest” di Santa Margherita del Belice, in territorio di Agrigento. La partnership si è contraddistinta da un campo sperimentale e da un dibattito pubblico sulle proprietà organolettiche e il riutilizzo degli scarti del ficodindia intitolato “L’ECONOMIA CIRCOLARE NEL COMPARTO FICODINDICOLO: l’esperienza del campo dimostrativo nel progetto Ebioscart Plus”. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Santa Margherita del Belice Gaspare Viola, l’assessore comunale all’agricoltura, Francesco Santoro; l’ispettore della dell’agricoltura di Agrigento Pino Accardi; il Presidente Ordine dei dott. Agronomi e Forestali di Agrigento, Maria Giovanna Mangione; il Presidente Collegio dei Periti Agrari e dei P.A.L. di Agrigento, Francesco Ciaccio. Le relazioni tecniche, introdotte dall’innovation broker del progetto Carmelo Danzì, sono state curate da Massimo Todaro, responsabile linea 1 progetto; da Mauro Calvagna, referente del progetto e da Nino Sutera, responsabile Osservatorio Neorurale Dip. Agr. Regione Siciliana. Le conclusioni, attraverso video-messaggi, sono state a cura di Dario Cartabellotta, dirigente Generale Dip. Agr. Ass. Agr. Regione Siciliana e del prof. Vincenzo Russo, referente di neuro-marketing e docente dello Iulm di Milano. «La partecipazione del progetto al Ficondindia Fest- ha detto Carmelo Danzì- rappresenta una nuova opportunità per far conoscere in Sicilia Occidentale le potenzialità di sviluppo economico per l’isola del progetto EbioScart Plus. Il campo dimostrativo, che si è tenuto nell’azienda Interrante alla presenza di scolaresche del territorio, ha voluto valutare gli effetti del compost ottenuto dalle bucce di ficodindia, in un appezzamento collocato ad orto. La tavola rotonda ha segnato, inoltre, un giro di boa importante per presentare le evidenze scientifiche e di trasferimento in cui si trova il progetto e delineare le attività necessarie da intraprendere per giungere al culmine dell’iniziativa tecnico-scientifica».



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.