Un gesto concreto di solidarietà arriva dall’amministratore della società Eccellenze Italiane, Benedetto Maria La China, originario di Delia (CL), realtà impegnata nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio, che ha donato una consistente fornitura di generi alimentari 5 pallet a favore delle famiglie in difficoltà economica del territorio agrigentino. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la parrocchia di Santa Lucia di Canicattì, e con l’associazione opere pie, rientra nell’ambito di un ampio progetto di responsabilità sociale d’impresa.





La China, in una nota, sottolinea dalla propria azienda in Abruzzo – “Siamo consapevoli delle difficoltà che molte famiglie agrigentine e nissene stanno affrontando, riteniamo che il successo di un’impresa non si misuri solo in termini economici, ma anche nella sua capacità di restare vicini al proprio territorio. Donare questi prodotti è un piccolo gesto che speriamo possa fare la differenza per chi oggi vive momenti difficili.

La parrocchia Santa Lucia, da anni punto di riferimento per il supporto sociale nella comunità di Canicattì, si è fatta carico della distribuzione degli alimenti alle famiglie in difficoltà, confermando il suo impegno quotidiano a fianco degli ultimi. Questa donazione rappresenta un esempio virtuoso di come le aziende possano svolgere un ruolo attivo nel promuovere la coesione sociale e sostenere chi si trova in difficoltà.





