Scatta lo sgombero immediato per decine di residenti in diverse zone del territorio comunale.

Le zone

Il Sindaco, Francesco Italia, ha disposto l’evacuazione delle abitazioni nelle aree di Pantanelli, Traversa Cozzo Pantano, Fonte Ciane, Laganelli, Serramendola, Cozzo Pantano, Traversa Case Bianche e Mottava, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Sono aree sensibili vicini ai corsi d’acqua ed al mare.

Fin da subito fuori dalle case

Il provvedimento è entrato in vigore con decorrenza immediata, costringendo famiglie e cittadini a lasciare le proprie case in poche ore. Al momento non sono stati resi noti i tempi necessari per il rientro, che dipenderà dagli interventi di messa in sicurezza dell’area.

Assistenza del Comune

Per chi non ha una sistemazione alternativa, il Comune ha attivato il servizio di Assistenza alla Popolazione e Assistenza Sociale. È possibile chiedere supporto chiamando il numero 338 938 0754, dedicato alle emergenze abitative.

L’Amministrazione comunale invita i residenti delle zone interessate a collaborare e a seguire le indicazioni delle autorità. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate per affrontare l’emergenza.