Per il terzo giorno consecutivo il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio.

Le verifiche

La decisione è stata adottata a scopo precauzionale, per consentire le operazioni di verifica delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici, al termine di due giorni consecutivi di maltempo intenso causato dal ciclone Harry, che ha imperversato sull’intero territorio comunale.

Le squadre del Comune al lavoro

L’annuncio è stato diffuso attraverso i canali ufficiali del Comune nell’ambito degli aggiornamenti legati all’allerta meteo ancora in vigore. Le squadre tecniche comunali sono al lavoro per accertare eventuali criticità strutturali e garantire la piena sicurezza di studenti e personale scolastico prima della ripresa delle lezioni

Maltempo, situazione critica in tutta la provincia di Siracusa

Il ciclone Harry ha provocato forti piogge, raffiche di vento e mareggiate in gran parte della provincia di Siracusa, con disagi diffusi e numerosi interventi da parte della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Tra le criticità più evidenti, ci sono: gli allagamenti in diverse aree urbane e rurali, smottamenti e difficoltà alla viabilità, soprattutto nelle zone costiere e collinari; alberi e rami caduti a causa del vento intenso; disagi nei collegamenti e rallentamenti al traffico

Particolarmente colpiti alcuni comuni della fascia costiera e dell’entroterra, dove le precipitazioni e le folate hanno messo sotto pressione i sistemi di drenaggio.