Prosegue con successo la crescita del piccolo grifone nato nelle Madonie dalla prima coppia di avvoltoi che ha scelto di nidificare nel comprensorio. Durante i recenti monitoraggi è stato possibile osservare il giovane grifoncino mentre compie i primi piccoli spostamenti all’interno del nido e reclama il cibo ai genitori, allungando il lungo collo verso di loro per ricevere le periodiche imbeccate.

La nidificazione era stata accertata già all’inizio di marzo, quando gli esperti avevano individuato il nido e osservato le fasi di cova della coppia, un processo che nei grifoni dura mediamente 54 giorni.

“La grande distanza di sicurezza dalla quale è necessario effettuare i monitoraggi per non arrecare disturbo alla nidificazione – spiega il dottor Antonio Spinnato, zoologo dell’Ente Parco delle Madonie – non ha consentito di stabilire con esattezza la data di nascita del piccolo, che possiamo presumere sia avvenuta intorno alla metà di aprile. Considerando che questi animali si involano dopo circa 110 giorni, il primo volo del grifoncino potrebbe avvenire tra la fine di luglio e l’inizio di agosto”.





Particolarmente significativo è il fatto che la coppia nidificante non appartenga ai giovani esemplari provenienti dalla Spagna e rilasciati tra il 2023 e il 2024 nelle prime fasi del progetto di reintroduzione. Si tratta invece di individui giunti spontaneamente da altre aree e aggregatisi alla nuova colonia costituita dai 35 grifoni fondatori liberati nel territorio di Isnello dopo un periodo di ambientamento in una speciale voliera.

Secondo gli esperti, i genitori del piccolo potrebbero provenire dal vicino Parco dei Nebrodi.

Il progetto di reintroduzione del grifone nel Parco delle Madonie è attualmente portato avanti grazie alla collaborazione tra l’Ente Parco delle Madonie, la Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo e il Comune di Isnello.





“Oggi la colonia dei grifoni delle Madonie supera i 70 individui e più della metà proviene da altre aree – sottolinea il Presidente della Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo, Salvatore Seminara –. Presso il carnaio di Volpignano sono stati osservati contemporaneamente almeno cinque esemplari adulti, un dato estremamente incoraggiante che lascia intravedere nuove nidificazioni nei prossimi anni e un ulteriore consolidamento della presenza stabile della specie nel territorio madonita”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente del Madonie Unesco Global Geopark, Giuseppe Ferrarello.





“Questo risultato appartiene all’intera comunità madonita e rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico riconosciuto dall’Unesco. La nascita e la crescita del primo grifoncino nelle Madonie testimoniano l’efficacia di un lavoro di squadra costruito con competenza, passione e visione. Desidero esprimere il mio più sincero compiacimento e ringraziamento al dottor Antonio Spinnato, al Presidente della Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo Salvatore Seminara, al Comune di Isnello, nella persona del Sindaco Marcello Catanzaro, e a tutti i partner istituzionali e tecnici che hanno contribuito al successo del progetto di reintroduzione del grifone. È un traguardo che rafforza il ruolo delle Madonie come territorio di eccellenza nella conservazione della biodiversità e nella promozione di uno sviluppo sostenibile legato alla tutela della natura”.

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