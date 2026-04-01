Albanese (Camera di Commercio Palermo Enna): “Economia viva con segnali positivi di crescita dei dipendenti e di ripresa del reddito, ma ci sono ancora distanze rispetto alla media nazionale”

La Città Metropolitana di Palermo registra un “reddito disponibile” pro capite delle famiglie consumatrici pari a 17.538 euro nel 2024. L’analisi sull’andamento storico (2021-2024) evidenzia una significativa variazione percentuale del reddito disponibile pari al +14,7%. L’analisi aggiornata è stata elaborata da “Dataview”, il barometro dell’economia territoriale, del centro studi delle Camere di Commercio “G. Tagliacarne”, su dati Unioncamere – Istat. In terreno positivo con un +5,9% la variazione degli occupati dipendenti tra il 2021 e il 2024 (46/ma posizione nella graduatoria provinciale).





“Il focus mostra un’economia viva e segnali positivi di ripresa del reddito e di crescita dei lavoratori dipendenti, pur evidenziando le sfide strutturali relative alla capacità di spesa sul territorio – dice Alessandro Albanese, presidente Camera di Commercio Palermo Enna – I dati del Centro Studi Tagliacarne di Unioncamere fotografano una ripresa, seppur alcuni con indicatori peggiori rispetto alla media nazionale e con posizionamenti nella complessiva graduatoria provinciale ancora distanti dalla media Italia”.

A Palermo il reddito pro capite nel 2024 è €17.538 (valore indicatore peggiore rispetto alla media italiana, 85/ma posizione in graduatoria provinciale), mentre si registra un +14,7% come variazione del reddito disponibile delle famiglie consumatrici tra il 2021 e il 2024 (valore indicatore peggiore rispetto alla media italiana, 59/ma posizione in graduatoria provinciale).





“Particolarmente rilevante – aggiunge Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna – è l’incremento nei redditi da lavoro dipendente, che segna un +19,7% nello stesso periodo. Un dato che colloca Palermo e la sua Città metropolitana alla diciannovesima posizione nella graduatoria provinciale. L’incidenza dei redditi da lavoro dipendente sul reddito disponibile delle famiglie totale è del 48%, un valore peggiore rispetto alla media Italia, siamo al novantaduesimo posto in graduatoria provinciale”.

Infine, 31,5 è l’incidenza percentuale dei contribuenti con reddito imponibile fra 0 e 10 mila euro sul totale dei contribuenti (86/ma posizione nella graduatoria provinciale).





A Enna il reddito disponibile pro capite nel 2024 ammonta a €15.420 con segnali di miglioramento nel posizionamento storico, nonostante la posizione 104 in graduatoria provinciale e il valore indicatore peggiore rispetto alla media italiana. Il 2024 è indicato come il miglior piazzamento ottenuto nel periodo 2021-2024. Anche a Enna si registra un incremento nel quadriennio 2021-2024, con una variazione percentuale del reddito disponibile del +14,1% (76/ma posizione in graduatoria e valore indicatore peggiore rispetto alla media Italia) e un aumento dei redditi da lavoro dipendente del +19,6% (posizione 20 in graduatoria provinciale e unico valore indicatore migliore rispetto alla media nazionale). Il reddito da lavoro dipendente incide per il 50,5% sul reddito disponibile complessivo delle famiglie consumatrici (84/ma posizione nella graduatoria provinciale). Infine, 35,1 è l’incidenza percentuale dei contribuenti con reddito imponibile fra 0 e 10 mila euro sul totale dei contribuenti (97/ma posizione nella graduatoria provinciale, valore peggiore rispetto alla media Italia).

Nota esplicativa: Il Reddito Disponibile delle Famiglie Consumatrici è la misura della capacità di spesa della popolazione residente, calcolata come differenza tra entrate (redditi da lavoro, da capitale, prestazioni sociali) e uscite (imposte e contributi sociali). I dati sono diffusi a prezzi correnti.

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