Economia- Eleonora Contarino confermata alla Presidenza di UNICOOP Catania

Futura: la Women Orchestra debutta nello spettacolo di Lidia Schillaci dedicato a Lucio Dalla Al via il tour siciliano venerdì 28 luglio a Castellammare del Golfo

La pop music di Lucio Dalla si fonde con i suoni armonici della Women Orchestra in uno spettacolo che ha insita in sé la libertà espressiva tipica del jazz. “Futura, donne per Lucio” è il recital ideato da Lidia Schillaci, cantautrice ben nota al pubblico nazionale e...