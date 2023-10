Edilizia, l’Emmecci srl di Gangi ottiene il riconoscimento Cribis Prime Company

di Press Service

08/10/2023

Prestigioso riconoscimento per l’azienda edile EMMECCI SRL di Gangi che ha ottenuto, da parte di CRIBIS società di CRIF, l’attestato Cribis Prime Company basato sul CRIBIS Rating, indicatore dinamico e costantemente aggiornato, il cui riconoscimento viene assegnato soltanto a meno del 7% delle imprese italiane che mantengono costantemente un’elevata affidabilità economico-commerciale. Emmecci srl è un’azienda che da molti anni opera nel settore dell’edilizia su costruzioni private, pubbliche, edifici per utilizzo commerciale e industriale: sono molti i campi di specializzazione dell’impresa come gli interventi di restauro, anche conservativo, e la ristrutturazione di edifici pubblici e privati, anche sottoposti al vincolo della Soprintendenza. Inoltre, la Emmecci srl quest’anno, in linea con l’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, ha deciso di integrare i criteri

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.