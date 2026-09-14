Sarà presentata il 29 settembre alle 19 nel duomo di Monreale con una lectio magistralis del cardinale Giuseppe Betori

L’editrice diocesana di Monreale ha pubblicato un nuovo libro, che apre la collana dedicata al magistero dei vescovi. In occasione della celebrazione dell’inizio del nuovo anno pastorale il 29 settembre, festa dei Santi Arcangeli, XX anniversario della nascita al cielo di monsignor Cataldo Naro, pastore saggio e lungimirante della Chiesa monrealese, sarà presentata l’opera omnia del suo magistero episcopale nella Chiesa di Monreale con il titolo “Bellissima è la mia sposa, la mia illustre Chiesa”, a cura di don Giuseppe Ruggirello e Don Giovanni Vitale, pubblicata da Edizioni Domus Aurea Monreale.

Dopo la celebrazione eucaristica delle 18 presieduta dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, il volume sarà presentato con un intervento del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo emerito di Firenze, amico e collaboratore di monsignor Naro.

L’opera, aperta dalla premessa del cardinale Camillo Ruini e dalla prefazione di monsignor Isacchi, arcivescovo di Monreale, raccoglie il magistero episcopale – breve, intenso ed appassionato – di monsignor Cataldo Naro nella Chiesa di Monreale (2002-2006), annoverando più di 200 contributi: una nota pastorale e 2 lettere pastorali; 6 messaggi, atti e decreti; 90 omelie; 15 lettere e inviti; 58 discorsi, interventi e relazioni; 23 articoli e interviste; 25 preghiere e la litania delle figure di santità della Chiesa di Monreale.

La silloge è arricchita di un apparato critico, a cura di don Giuseppe Ruggirello e don Giovanni Vitale, di note con le fonti bibliografiche e archivistiche e tre indici – dei nomi, dei luoghi e delle citazioni bibliche – che rendono agevole la consultazione delle oltre mille pagine di magistero e aprono il campo a ulteriori indagini storiografiche e teologiche.

Luogo: Duomo di Monreale, Piazza Guglielmo II

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