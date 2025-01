È stato rinnovato il consiglio direttivo provinciale di Lilt Palermo, la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori che, nei giorni scorsi, è stato riunito dalla neo presidente Letizia Davì, project manager e fundraiser, già direttore generale Lilt Palermo, che ha annunciato, tra i principali obiettivi del suo mandato, il particolare impegno nella sensibilizzazione e nella lotta contro il papilloma virus. Il nuovo Consiglio, organo di amministrazione di Lilt, resterà in carica 5 anni ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2025.

I componenti del Consiglio direttivo di Lilt Palermo

Tra i componenti del Consiglio direttivo di Lilt Palermo, ci sono la vice presidente Maria Catalano, assistente notarile e socio della Careonholiday; Giuseppe Badalamenti, medico oncologo e professore associato Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Palermo; Antonino Daidone, medico oncologo, Direttore U.O. Radioterapia Oncologica di Villa Santa Teresa, Bagheria, Marina Marconi, psicoterapeuta, responsabile del Servizio di Psicooncologia di Villa Santa Teresa a Bagheria; Nicola Pavan, medico urologo e professore associato Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Palermo.

E, ancora, Alessia Di Vita, esperta in organizzazione di convegni e congressi, socia R.C. Palermo Mediterranea e componente staff Distretto Rotary 2110 per l’anno 2025-2026; Ruggero Giacalone, studente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Palermo; Mirella Gugliotta, operatrice esperta i servizi culturali e turistici del Comune di Palermo. È stato eletto anche l’Organo di Controllo monocratico di cui è membro Monica Sarcuto, commercialista e revisore dei conti e nominato il nuovo direttore sanitario della struttura, Andrea Pisciotta.

Il commento della neo presidente Letizia Davì

“Il nuovo Consiglio provinciale di Lilt Palermo è costituito da persone che si distinguono nel loro campo per professionalità e competenza, con grandi capacità di fare rete e migliorare il nostro contributo a Palermo e provincia” ha sottolineato la neo presidente Letizia Davì che, riguardo agli obiettivi del suo mandato ha spiegato: “Verrà data sempre più importanza alla diffusione della cultura della prevenzione oncologica con un approccio innovativo, rispondendo sempre meglio ai bisogni del territorio e supportando pazienti e caregiver con maggiore presenza”.

Nell’agenda, particolare attenzione sarà data al Papilloma Virus: “Oltre alle attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, di ricerca scientifica e di realizzazione di progetti sociosanitari che si svolgono regolarmente – la presidente Letizia Davì ha dichiarato -, auspichiamo di realizzare nella sede di Lilt Palermo in via Ammiraglio Thaon de Revel, 10, un Punto HPV polispecialistico. Inoltre – ha concluso -, continueremo a portare avanti la Pigiama Run, manifestazione nazionale ludico motoria in pigiama per raccogliere fondi a favore dei bambini malati oncologici che tante soddisfazioni ha dato all’Associazione, testimoniando l’affetto e la solidarietà della città di Palermo”.





