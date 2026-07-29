“Il risultato conseguito da Fratelli d’Italia alle elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Messina rappresenta un motivo di grande soddisfazione e conferma il crescente radicamento del nostro partito sul territorio. Congratulazioni al sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che, dopo il successo ottenuto alle recenti elezioni amministrative, si afferma oggi come il candidato più votato con oltre 10.000 voti ponderati. Un sentito ringraziamento va a tutti i candidati della lista di Fratelli d’Italia che, con impegno e spirito di squadra, hanno contribuito a questo importante risultato, consentendo al partito di conquistare tre seggi nel Consiglio Metropolitano. Un risultato che rafforza il ruolo di Fratelli d’Italia come punto di riferimento del centrodestra e ci spinge a proseguire con ancora maggiore determinazione nel lavoro a favore dei Comuni e delle comunità del territorio. Continueremo a lavorare con determinazione, in piena sintonia con il Governo nazionale e con quello regionale, mantenendo sempre al centro l’interesse dei cittadini.” Lo dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo.

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