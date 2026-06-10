I risultati della tornata elettorale amministrativa appena conclusa decretano inequivocabilmente la sconfitta chiara e netta del centrodestra in Sicilia.

Di fronte a dati così evidenti, passando da 11 sindaci a 4 e perdendo nettamente in roccaforti storiche come Agrigento, bisogna avere il coraggio di ammettere la sconfitta e i tanti errori alla base che l’hanno provocata. È necessario inoltre ritrovare l’umiltà di ripartire con un radicale cambio di passo per riscostruire quella che per decenni è stata una formula politica di governo vincente in Sicilia.

Le continue contrapposizioni, le liti per il potere fuori e dentro i partiti e il tirare a campare, sottovalutando le questioni gravi in atto, che è stato il leitmotiv degli ultimi mesi, se non lasceranno spazio ad un impulso nuovo per riavvicinarsi al territorio e ai suoi bisogni, anche con una classe dirigente rinnovata e motivata, porterà tutti al baratro, lasciando campo inesorabilmente ai populismi e alle improvvisazioni che in politica hanno prodotto poi in fondo solo false speranze.

Il modello vincente di San Giovanni la Punta, basato sulla serietà, la competenza, la passione unita alla scelta del candidato giusto e più vicina alle esigenze del territorio é l’unica strada da percorrere ed esportare nelle prossime competizioni elettorali fondamentali per il futuro della Sicilia e dei siciliani!

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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