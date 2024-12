Palermo 4 dicembre 2024 – Elezioni delle Rsu e delle Rlssa nel settore igiene ambientale del 3 e 4 dicembre: la Fp Cgil Palermo è il primo sindacato in provincia.

I dati sono ancora parziali ma al momento su 710 aventi diritto, la percentuale di partecipazione al voto dei lavoratori delle imprese del settore è stata dell’80, 28 per cento. E la Fp Cgil Palermo si attesta al 67,72 per cento dei voti.

Ecco alcuni dati. A Monreale, alle elezioni presso l’impresa Ecolandia, la Fp Cgil Palermo è il primo sindacato ed elegge 2 Rsu e 1 Rlssa. A Bagheria, alla Amb, quella della Fp Cgil è l’unica lista ad avere superato il quorum con 51 votanti: eletti 5 Rsu e 1 Rlssa. Primo sindacato anche alla Multiecoplast, che comprende i comuni di Cefalù e altri 4 comuni: totalizzate 2 Rsu su 3. Alla Caruter, che comprende Altavilla, Trabia e altri 7 Comuni, centrato l’obiettivo di 3 seggi su 3.

La Fp Cgil Palermo presso l’azienda Impregico è primo e unico sindacato ad Altofonte, nel lotto 3 della SRR Palermo Ovest che che comprende 5 comuni tra cui Bolognetta e Marineo e nel lotto 5, che comprende 7 comuni della zona della valle del Sosio, è seconda lista a Villabate, dove prende 1 seggio. La lista della Fp Cgil ottiene anche un seggio Rsu alla Srr Palermo Metropolitana.

La Funzione Pubblica è primo e unico sindacato pure alla Icos-Ecoburgus, nel lotto 4 della Srr Palermo ovest, che comprende i comuni di Corleone, Piana degli Albanesi e altri. E’, ancora, primo e unico sindacato alla New System, che comprende i comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello. E’ primo e unico sindacato anche alla Sea, che comprende Campofelice di Roccella e altri comuni. In Agesp è primo e unico sindacato nei cantieri di Isola delle Femmine e di Cinisi. A Ficarazzi, alla Roma Costruzioni, elette 2 Rsu su tre.

Si attendono ancora i risultati dello scrutinio alla Ama Madonie e alla Dusty, che comprende i comuni di Borgetto, Partinico e Santa Flavia.

“I primi dati dimostrano il buon lavoro svolto in questi anni. Eleggiamo oltre 50 Rsu e una quindicina di rappresentanti per la sicurezza – è il primo commento del segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso e di Giovanni Conigliaro, responsabile della Fp Cgil della zona del termitano – E’ un risultato frutto del lavoro di squadra e delle modalità di lavoro messe in campo, sempre incentrate sul rispetto e sulla partecipazione dei lavoratori, che hanno portato a conseguire in questi anni risultati importanti. Facciamo i nostri migliori auguri a tutti i candidati eletti”.

“Si sono verificati problemi in diverse aziende – segnala la Fp Cgil – su cui sono in atto procedure di accertamento dela legittimità delle elezioni. In un caso, alla fondazione Camposanto di Santo Spirito (cimitero di Sant’Orsola) in cui si applica il contratto igiene ambientale, le elezioni sono state vietate dall’azienda. Chiederemo il rispetto dei diritti dei lavoratori e il ripristino della democrazia e della legalità”.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.