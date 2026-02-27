La UGL Metalmeccanici di Catania conquista 1 rappresentante alle elezioni per la RSU presso la ASM di Catania.

Claudia Fatuzzo è riuscita ad ottenere uno dei 3 posti disponibili, pari al 33% della rappresentanza. Le elezioni per il rinnovo delle cariche all’interno dell’azienda, leader a livello mondiale nella fornitura di prodotti, servizi e materiali per la lavorazione dei semiconduttori, si sono svolte lo scorso 24 febbraio 2026.

“Questo risultato – dichiara Angelo Mazzeo, Vice Segretario Nazionale UGL Metalmeccanici e Segretario territoriale metalmeccanico di Catania – conferma il radicamento della nostra organizzazione sul territorio. La fiducia accordata a Claudia Fatuzzo è il segnale chiaro della volontà dei lavoratori di avere una rappresentanza seria, preparata e presente”.





“Auguri di buon lavoro”, disponibilità e supporto arrivano anche dal segretario provinciale UGL Catania, Giovanni Musumeci. “Massima vigilanza e tutela dell’occupazione, delle professionalità e delle condizioni di lavoro, sono la nostra missione”, aggiunge.

Claudia Fatuzzo e il gruppo UGL Metalmeccanici sono già al lavoro per approfondire il piano industriale alla luce dei potenziali cambiamenti annunciati dall’azienda.

“Il nostro obiettivo è di garantire stabilità e sviluppo in un settore strategico come quello dei semiconduttori. Per questo riteniamo fondamentale aprire un confronto trasparente e costruttivo sulle prospettive future del sito produttivo”, conclude Mazzeo.

