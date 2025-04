Palermo 17 aprile 2025 – La Fp Cgil Palermo è in crescita in tutti i comparti, in particolare negli enti locali: è primo sindacato alla Città Metropolitana di Palermo, con circa il 60 per cento dei consensi, ottiene un ottimo risultato al Comune di Palermo, dove è l’unica organizzazione che aumenta in termini assoluti, totalizzando circa 150 voti in più rispetto alle precedenti elezioni del 2022, sia in termini percentuali, che di seggi, totalizzando 9 seggi, due in più rispetto alla scorsa tornata elettorale.



La Fp Cgil Palermo è inoltre presente su tutto il territorio in maniera capillare, eleggendo negli enti locali un numero molto alto di Rsu, oltre 100. In particolare, ottimi risultati nella zona del corleonese. Questi i primi risultati per le elezioni delle Rsu nel Pubblico Impiego, che si sono svolte il 14, 15 e 16 aprile.



La crescita maggiore si è registrata nelle Funzioni Centrali (ministeri, agenzie fiscali, Inps e Inail e ordini professionali). La Fp Cgil è prima lista al Tribunale di Palermo e al Tribunale di Termini Imerese, affermandosi come primo sindacato nel comparto giustizia.



“Il dato in forte crescita nelle funzioni centrali – dichiara il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso – è un segnale inequivocabile del consenso deli lavoratori del settore alla scelta della Fp Cgil di non firmare il Ccnl, che è stato evidentemente considerato un contratto al ribasso”.



Altra affermazione importante negli ordini professionali dei Giornalisti, degli Architetti e dei Biologi, dove la Fp Cgil è il sindacato più rappresentativo e l’unico che elegge dei rappresentanti.



Nella Sanità, c’è una crescita complessiva, con un aumento dei voti di oltre il 10 per cento rispetto alla precedente tornata, con la Cgil che si attesta primo sindacato all’Istituto zooprofilattico della Sicilia e cresce in particolare a Villa Sofia, dove elegge il candidato più votato, come numero di seggi all’Arnas Civico.



“L’esito del voto è il risultato di un importante lavoro svolto negli ultimi anni sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori – aggiunge Andrea Gattuso – Un lavoro di squadra che ha premiato le nostre candidate e i nostri candidati. La crescita di consenso alle liste della Fp Cgil Palermo conferma anche il fatto che la bontà della linea che l’Fp Cgil ha tenuto sul rinnovo dei contratti collettivi nazionali, giudicati insufficienti per ridare dignità e maggiori diritti alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego”.



