Con 1.076 voti di lista, la Fismic Confsal ottiene un risultato significativo alle elezioni per le RSU presso lo stabilimento STMicroelectronics di Catania, consolidando la fiducia dei lavoratori nella sua presenza costante, nella serietà e nella coerenza dimostrate in fabbrica.

La Fismic elegge 11 delegati RSU (4 operai e 7 impiegati) e si conferma primo sindacato tra gli operai, con oltre 400 voti, ottenendo anche l’operaio più votato dello stabilimento: Vincenzo Cantone, con 143 preferenze.

Tra i candidati della lista, Saro Pappalardo, segretario territoriale Fismic Confsal Catania, è risultato il più votato in assoluto, con 203 preferenze personali, a conferma della fiducia e della credibilità costruita nel tempo.

L’Organizzazione rivolge i propri complimenti a tutti i candidati eletti e ringrazia l’intera squadra per il contributo al raggiungimento di questo risultato.

“In dieci anni siamo passati dall’essere una presenza nuova a diventare un punto di riferimento per i lavoratori della STMicroelectronics di Catania. Oggi siamo il primo sindacato tra gli operai e continuiamo a crescere anche tra gli impiegati: questo dimostra che la nostra linea autonoma, basata su lavoro concreto e tutela reale dei diritti, è riconosciuta e premiata dai lavoratori”, dichiara Saro Pappalardo.

“Il risultato ottenuto riflette la fiducia dei lavoratori, il lavoro di squadra e la coerenza con cui ogni giorno siamo presenti nei reparti, al fianco delle persone.”





