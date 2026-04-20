Santo Trovato scende in campo alle prossime amministrative di San Giovanni La Punta con l’obiettivo di mettere al servizio della città la propria esperienza in una fase particolarmente delicata, segnata dall’imminente rischio di dissesto finanziario. La candidatura nasce da un forte senso di appartenenza e da un legame profondo con il territorio, unito alla volontà di mettere al servizio della comunità un’esperienza amministrativa e politica maturata in decenni di impegno istituzionale.





Classe 1959, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania e già funzionario dell’Agenzia delle Entrate, Trovato è una figura storica della politica puntese. Già sindaco della città, ha maturato una lunga esperienza da consigliere comunale, distinguendosi negli ultimi quindici anni per il ruolo di opposizione alle amministrazioni che si sono succedute. Il suo percorso politico si è sviluppato anche a livello sovracomunale: nella prima giunta Musumeci ha ricoperto il ruolo di assessore provinciale e più recentemente, nell’aprile 2025, è stato eletto nel Consiglio Metropolitano di Catania. Nel dicembre dello stesso anno è stato nominato consigliere delegato alla manutenzione delle strade provinciali.





“Ho scelto di candidarmi – dichiara Trovato – per amore della mia città, dove sono nato e vivo, e per senso di responsabilità verso una comunità che si prepara ad affrontare una fase estremamente delicata. San Giovanni La Punta si avvia verso il dissesto finanziario e oggi più che mai ha bisogno di serietà, competenza ed esperienza amministrativa”. Una candidatura che si pone in netta discontinuità con le ultime tre amministrazioni comunali che si sono avvicendate. “Rappresento una vera alternativa – prosegue – perché in questi anni sono stato all’opposizione di un sistema di governo che ha condotto la città alle attuali difficoltà. Oggi è necessario voltare pagina con una guida credibile e capace”.





Al centro della proposta politica di Trovato vi è l’impegno a restituire stabilità amministrativa, rigore nella gestione delle risorse e una visione concreta per il rilancio della città. “Non servono promesse irrealizzabili – conclude – ma un’amministrazione pronta a farsi carico fino in fondo delle decisioni. Questo non è il tempo dell’improvvisazione, ma di interventi mirati e concreti”.

Luogo: SAN GIOVANNI LA PUNTA, CATANIA, SICILIA

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