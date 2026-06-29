“La tenuta del sistema di emergenza-urgenza in Sicilia non può essere messa a rischio da decisioni affrettate. Per questo ho convocato per martedì un’audizione urgente in V Commissione con l’Assessore alla Salute Marcello Caruso e il Presidente di Seus, Riccardo Castro”.



Così il Presidente della V Commissione all’ARS, Fabrizio Ferrara, interviene sulle criticità riguardanti il paventato stop alle convenzioni tra il 118 e le aziende ospedaliere.

“Ho accolto con massima attenzione le preoccupazioni giunte dai sindacati e dagli operatori: non possiamo smantellare i servizi che oggi, in convenzione, garantiscono la continuità assistenziale, né ipotizzare uno spostamento indiscriminato di personale esperto, spesso avanti negli anni, verso le ambulanze del 118. Si rischierebbe di creare un grave danno ai reparti ospedalieri senza risolvere le carenze del soccorso territoriale”.

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