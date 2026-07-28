Palermo 28 luglio 2026 – L’istituzione di un fondo comunale di garanzia per le locazioni, finalizzato a offrire maggiori tutele ai proprietari in caso di insolvenza degli inquilini e a favorire l’immissione sul mercato di nuovi alloggi a canoni sostenibili. E la riapertura dei termini per la regolarizzazione degli occupanti senza titolo, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, “così da affrontare situazioni di particolare fragilità sociale nel pieno rispetto della legalità”.





Sono due delle richieste al centro del primo incontro istituzionale che si è svolto a palazzo Palagonia tra il nuovo segretario del Sunia Palermo, Roberto Alosi, il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Politiche abitative, Fabrizio Ferrandelli.





L’incontro, svolto in un clima coriale e di collaborazione, è stato l’occasione per avviare un confronto sui principali problemi abitativi della città e per condividere l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela delle fasce sociali più fragili.





“Abbiamo trovato un’amministrazione disponibile all’ascolto e al confronto – dichiara il segretario del Sunia Palermo, Roberto Alosi – Un segnale positivo che intendiamo valorizzare. Il Sunia intende essere un interlocutore leale e costruttivo, ma altrettanto determinato nel rappresentare i bisogni delle famiglie, degli inquilini e di quanti oggi vivono condizioni di grave disagio abitativo. Sui problemi abitativi non servono contrapposizioni di principio, ma nemmeno rinunce. Servono confronto, coraggio e scelte concrete”.





Le due proposte operative avanzate dal Sunia hanno incontrato un’immediata attenzione da parte dell’amministrazione comunale. “Su entrambe le proposte, il sindaco Lagalla e l’assessore Ferrandelli hanno espresso piena condivisione dell’impostazione e si sono impegnati ad avviarne rapidamente le necessarie verifiche tecnico-amministrative”.





L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a dare continuità al confronto attraverso successivi tavoli tecnici tra amministrazione comunale e Sunia, “nella convinzione condivisa che l’emergenza abitativa richieda dialogo, responsabilità e la capacità di trasformare il confronto in risultati concreti”.





















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