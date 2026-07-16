In vista della prima significativa ondata di calore dell’estate e del previsto innalzamento delle temperature, il Comune di Riposto, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato Jonico Etneo, ha attivato oggi un servizio straordinario di assistenza dedicato alle persone più fragili del territorio. L’obiettivo è garantire un supporto concreto agli anziani e alle persone con difficoltà negli spostamenti durante i giorni caratterizzati dalle temperature più elevate. Il servizio prevede assistenza domiciliare, aiuto nello svolgimento di commissioni essenziali e supporto non sanitario.





Per chiedere aiuto sarà possibile contattare il numero 095 2902620 oppure recarsi presso la sala operativa della Croce Rossa Italiana, in via Concordia, a Riposto, aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20. “Con l’arrivo della prima vera ondata di calore – dichiara il sindaco Davide Vasta – è nostro dovere mettere in campo ogni iniziativa utile a tutelare la salute dei cittadini più esposti ai rischi legati alle alte temperature. Ringrazio il presidente Alessio Tedesco e tutti i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato Jonico Etneo, che ancora una volta hanno dimostrato grande sensibilità e spirito di servizio, offrendo un supporto prezioso alla nostra comunità. Invito i familiari, i vicini di casa e tutti i cittadini a segnalare eventuali situazioni di bisogno – conclude – affinché nessuno venga lasciato solo in questi giorni di caldo intenso”.





L’Amministrazione comunale rinnova l’invito ai cittadini a prestare particolare attenzione alle persone sole o in condizioni di fragilità, ricordando che, soprattutto durante le ondate di calore, la solidarietà e la collaborazione della comunità rappresentano strumenti fondamentali di prevenzione e protezione. “Le alte temperature rappresentano un rischio concreto soprattutto per anziani, persone fragili e cittadini con difficoltà negli spostamenti – spiega l’assessore alla Protezione civile Carmelo D’Urso – Grazie alla sinergia tra il Comune e la Croce Rossa, che ringrazio per la pronta disponibilità, siamo riusciti ad attivare in tempi rapidi un servizio che consentirà di fornire assistenza e vicinanza a chi ne avrà necessità. Raccomandiamo a tutti di seguire le indicazioni di prevenzione, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenersi idratati e non esitare a contattare il servizio qualora si presenti una situazione di difficoltà”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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