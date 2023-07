“Il governo Schifani convochi le parti sociali e le parti datoriali per un confronto urgente sulle misure da attuare a tutela dei lavoratori in questa difficile fase di emergenza caldo”. Lo dichiara il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio, che sollecita un incontro immediato con l’esecutivo regionale affinché “siano garantite condizioni di sicurezza per tutte le categorie professionali che sono più esposti a pericoli evidenti causati dalle alte temperature”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.